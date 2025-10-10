Miniszterelnöki interjú
35 perce
Orbán Viktor: a magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal (élő)
Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről − kövesse nálunk élőben!
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Benko Vivien Cher
Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút fél 8 után.
Az adásban a miniszterelnök beszámol a legfrissebb kormányzati döntésekről, de várhatóan szó esik a fontos aktuálpolitikai témákról is.
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre