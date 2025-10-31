Orbán Viktor: az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak (videó)

– Új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, és ezek egyre hatékonyabb fegyverek. Egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetés növeléséről beszél – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban pénteken reggel, írja tudósításában a Magyar Nemzet.

Az interjút itt tekintheti meg:

A miniszterelnök elmondta, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ott vagyunk, mint 1938-ban, míg a másik álláspont szerint a mostani helyzet olyan, mint az első világháború előtt volt.

Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak

– húzta alá a kormányfő. Szerinte ma Európa a háború felé tart. Veszélyesnek tartja az olyan mondatokat, mint amilyeneket Ursula von der Leyen mondott, miszerint öt éven belül készen kell állni a háborúra.

Most kell elszánni magunkat arra, hogy nem fogunk belevonódni. Meg kell vetni a lábunkat és a béke oldalán kell maradni – tette hozzá. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy békepárti kormánya legyen az országnak.

Jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt

– Sokkal jobb a helyzet, mint korábban volt: ma az európaiak azok, akik a háborúról beszélnek, noha mi ezt nem tanácsoljuk nekik. Mi annak is örülünk, ha a saját sorsunkat tudjuk befolyásolni, Magyarországnak ahhoz nincs elég ereje, hogy kövessenek minket azok, akik a háborúról beszélnek, de a véleményünket azt meg tudjuk osztani. Ugyanakkor a helyzet rosszabb volt egy éve, mert akkor az amerikaiak még a háború oldalán álltak – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte,

most már az oroszok is másképp állnak a kérdéshez, ugyanakkor Ukrajna, miután elvesztette a területei 20 százalékát, folytatni akarja, ezért nincs nyugvópontja a háborúnak.

– Akik azt hiszi, hogy folytatni kell a háborút, tévednek: ez egy befagyott frontvonalat eredményez, ami rengeteg életbe és pénzbe kerül, és berántja a többi országot is a háborúba – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk. Aki békét akar, az békét teremt

– húzta alá.