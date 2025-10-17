52 perce
Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok (videó)
Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel interjút adott a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én
Cikkünk frissül!Tegnap este beszéltem az amerikai elnökkel telefonon, de a hír már kicsit korábban kiszivárgott – válaszolt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor tudta meg, hogy Budapesten fog találkozni egymással Trump és Putyin. A miniszterelnök a Kossuth rádió, Jó reggel Magyarország! című műsorának adott ma reggeli interjújában elmondta, ma délelőtt fog telefonon beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Trump–Putyin-találkozó: miért éppen Budapest?
Beszéltem az amerikai elnökkel korábban is, a békecsúcson. Az utolsó simításokat végezzük egy magyar-amerikai hivatalos washingtoni találkozó ügyében is. Forr a víz mindenhol
– tájékoztatott Orbán Viktor az aktuális helyzetről.
A kormányfő elmondta: Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen tárgyalást, de
Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely.
Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan, cselekvő módon a béke pártján állt. Hozzátette: sajnálja, hogy Ferenc pápa ezt nem élte meg, mert ő volt az, aki a legjobban biztatta őket, hogy tartsanak ki a béke mellett, legyenek állhatatosak.
Emlékeztetett: a migráció idején is úgy tűnt, mintha szembe sávban mennének az autópályán, de kiderült, ők mennek jó felé. Mint mondta, régóta miniszterelnök, mindig lojálisak voltak, sosem adtak fel taktikai előnyökért bizonyos pozíciókat, senkit nem szúrtak hátba, még ha ez néha bizonyos hátrányokkal is járt.
Az orosz elnökkel Trump sikeres megbeszélést folytatott tegnap, a két külügyminiszter a nyitva álló kérdéseket próbálja rendezni, és akkor egy hétre rá már találkozhatnak Budapesten.
Arra a kérdésre, enyhülhet-e a Trump-Putyin találkozót követően a hazánkat érintő, Európai Unióból érkező nyomás, az államfő elmondta: Ez a találkozó nem rólunk szól. Persze mindenki izgatott, hiszen egy fontos diplomáciai esemény, ahol nem egyszerű házigazdák vagyunk, hanem egy olyan hely, ahol békét lehet kötni. Ez azonban nem róluk szól, hanem a békéről. Ez egy hároméves történet, ami jól mutatja, sok fajta tudás kell a politikában, de a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. Ha ez sikerül, akkor a dolgok előbb utóbb jóra fordulnak, a legsötétebb órán is.
Ez így volt a migrációban, és most a háború kapcsán. Volt több ellenszélben képviselt téma, amiből nem szabad engednünk. Ugyanazt kellene tennie az Európai Uniónak, hogy tárgyaljunk a háborús felekkel. Saját diplomáciai csatornát kellene működtetnie az uniónak, ahogyan azt Magyarország is tette.
Mi voltunk az egyetlen olyan európai ország, aki kezdetektől kezdve azt mondta, hogy a háború rossz, de attól még a diplomácia csatornákat nem szabad elzárni
– fogalmazott Orbán Viktor.
Pénzügyileg is megéri a béke
A miniszterelnök elmondta, Európának nem a háborúra kellene készen állnia, hanem a békére. – Európának rendelkeznie kellene egy olyan katonai erővel, amelyik baj esetén meg tud minket védeni, ilyen ma nincs. Európának a legnagyobb baja a háború: 180 milliárd eurót költöttek el arra, hogy európai emberek öljék egymást, miközben döcög az európai gazdaság. A háború és annak következményei blokkolják a gazdasági fejlődést – közölte.
Azért érzem azt, hogy megéri a költség és a kényelmetlenség is, mert semmi máson nem tudunk többet keresni, mint a békén. Az összes magyar családnak érdeke, hogy Trump és Putyin találkozója elhozza a békét
– mondta.