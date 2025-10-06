2 órája
Orbán Viktor: míg mások rombolnak, mi építünk tovább
Orbán Viktor hétfői posztjában vasárnapi élményeiről írt: a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház újraszentelését felemelő eseménynek nevezte, miközben Budapesten egy másik rendezvényen szerinte a megfélemlítés és a gyűlölet uralkodott.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Megbékéléstől a megfélemlítésig” – kezdte hétfő reggeli posztját Orbán Viktor miniszterelnök, aki arról írt, hogy vasárnap felemelő napjuk volt.
Felemelő nap volt, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházat. Aki templomot épít, az hazát épít.
A miniszterelnök hangsúlyozta: Veszprém fejlődése olyan ütemű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. „Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége” – fogalmazott.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek.
Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak: viszály és rombolás.
„Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.