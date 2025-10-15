október 15., szerda

Béketeremtés

1 órája

Orbán Viktor: munkára fel, Európa!

Címkék#Brüsszel#Orbán Viktor#Trump

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált Donald Trump közel-keleti sikerére, és bírálta Brüsszel tétlenségét.

Orbán Viktor: munkára fel, Európa!

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Kaiser Ákos

Orbán Viktor a Facebookon reagált Donald Trump közel-keleti sikerére: „Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten” – írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök rámutatott: „Egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk. Kívülről néztük az egész folyamatot.”

Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk.

 

A miniszterelnök szerint az uniós vezetők tétlensége hamarosan Ukrajnában is megmutatkozhat:

Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre. Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is. Kitartóan és a saját érdekeink szerint. Munkára fel, Európa!

