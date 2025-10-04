október 4., szombat

Ferenc névnap

11°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ország-világ

28 perce

Orbán Viktor fix három százalékos hitelt jelentett be a vállalkozóknak is (videó)

Címkék#Orbán Viktor#Nagy Elek#bejelentés#gazdaságpolitika

A miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bejelentést tett. Fix három százalékos kamatozású hitelhez juthatnak a vállalkozók várhatóan már a jövő héttől.

MW

Beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara első termetesebb, látványosabb gyümölcse. Ha ezt végre tudjuk hajtani, akkor a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások jövedelmezősége is növekedni fog – mondta Orbán Viktor a szombati sajtótájékoztatón. Mint a kormányfő fogalmazott, az újságok gazdasági rovatánál Európa gazdaságáról nem lehet túl pozitív kontextusban olvasni. Az energiaárak az egekben vannak, és itt van az orosz-ukrán háború is, amelybe önti a pénzt az unió. – írja a Magyar Nemzet.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kereskedelmi kamarával kötött megállapodás a fejlődésről szól a kormányfő tájékoztatása szerint.

A kormány első intézkedése, amelyhez nagy reményeket fűz, az a három százalékos otthonteremtési hitel. A második pillér a vállalkozásoknak nyújtandó hitel. A harmadik pont az a családokat érintő adócsökkentés.

Tájékoztatott: lesznek majd vállalkozókat érintő adócsökkentések is a jövőben, ez lesz a negyedik pont.

Most a második pontról fognak tájékoztatást adnak tájékoztatást: a vállalkozások számára is elérhetővé teszik a fix három százalékos kamatozású hitelt.

– Hogyan tudjuk a magyar vállalkozásokat könnyen igénybe vehető hitelekhez juttatni, szabad felhasználással, fix kamattal? Ezen szempontok mentén dolgoztuk ki az új hitelt, amely október 6-tól a magyar kis-és középvállalkozásoknak 150 milliós 3 százalékos fix kamatozású hitelt nyújt, amit a Széchenyi Kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz – jelentette be a miniszterelnök.

 

Cikkünk frissül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu