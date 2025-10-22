október 22., szerda

A lengyel külügyminiszter annak örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása

Radoslaw Sikorski reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket. A lengyel külügyminiszter erről az X közösségi oldalon írt.

A lengyel külügyminiszter annak örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon válaszolt a magyar külügyminiszter bejegyzésére – írja a Magyar Nemzet. Szijjártó Péter arra reagált, hogy a lengyel külügyminiszter közölte, nem tudják garantálni, hogy a független lengyel bíróság nem tartóztatja le Vlagyimir Putyint, ha belép az ország légterébe.

Sikorski arról a független bíróságról beszél, amely Donald Tusk parancsára megtagadta az Északi Áramlat 2 vezetéket felrobbantó terrorista kiadatását?

– tette fel a kérdést Szijjártó Péter.

A lengyel külügyminiszter erre reagált egészen elképesztő stílusban. Mint mondta,

reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.

Vagyis annak örülne a lengyel külügyminiszter, ha a Barátság kőolajvezeték tönkretételével veszélybe kerülne hazánk energiaellátása. Sikorski háborús felbujtóként viselkedik – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

 

