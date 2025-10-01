Semjén Zsolt: kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak

Semjén Zsolt azt mondta, az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitóülésén nem tervezte meg felszólalását, de az őt ért támadás olyan mértékben az identitásába és személyiségébe vágott, hogy erkölcsi okokból fel kellett állnia. Szavai szerint nem a politikai karakterét érte támadás, nem egy szellemi vita volt, hanem legbelső identitásában támadták meg.

A politikus emlékeztetett rá, szerepe volt abban, hogy Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét fogadta el a parlament.

Felszólalásban rögzítette, hogy az első volt, aki a keresztény értékek védelmében ki mert állni az LMBTQ-lobbival szemben a politikai életben és az Országgyűlésben. Hangsúlyozta ugyanakkor,

semmilyen összefüggés nincs ebben a vonatkozásban a pedofília és az LMBTQ között. A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossághoz hasonló.

Magyarország szabad ország, mindenki úgy él, ahogy akar az alkotmány határain belül – mondta, hozzátéve:

Senkinek nem adunk életvezetési tanácsokat, de az LMBTQ-lobbit – pont a gyermekvédelem miatt – nem engedhetjük be az iskolákba és az óvodákba.

A felszólalás harmadik állítása az volt, hogy a DK azért támadja, mert megvédte az egyházat a párt permanens akcióival szemben.