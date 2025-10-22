Szijjártó Péter: az Egyesült Államokban példaként tekintenek a magyar családpolitikára

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar kormány nevében nemzetközi becsületdíjat vett át az édesanyák és a családok védelméről szóló Genfi Konszenzusnyilatkozat ötödik évfordulós megemlékező ünnepségén, és ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy ezt olyan országok hozták létre, amelyek konzervatív családpolitikát folytatnak, és politikai-gazdasági stratégiájuk középpontjába a családok védelmét állították.

Emlékeztetett, hogy

amikor Joe Biden előző amerikai elnök hivatalba lépett, akkor az Egyesült Államok hamar ki is lépett ebből a közösségből, aztán Lengyelország is, miután a kormányváltással ott is „a woke, liberális ideológia uralkodott el".

„De mi maradtunk természetesen. Mi, magyarok fenntartottuk ennek a szervezetnek a működését, a működtetést Budapestről végeztük el. Ezt az amerikai republikánusok mindig nagyra, nagyon nagyra értékelték, és most, hogy Donald Trump elnök visszatért a Fehér Házba, gyorsan vissza is tértek ebbe a szervezetbe" - mondta.

„És nyíltan beszélnek arról, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat családpolitikájának végrehajtása során Magyarországot, a magyar családpolitikát példaként tekintik, és amikor családpolitikai intézkedéseket hoznak, akkor a magyar példát, a magyar családpolitika példáját követik"

- folytatta.

Szijjártó Péter közölte, hogy ennek megfelelően egy nagyon rangosnak számító kitüntetést kapott a magyar kormány, amiért a konzervatív, hagyományos családpolitika védelmére létrehozott szövetség működését fenntartotta az elmúlt években is.

„A mai napon ezért ezt a nemzetközi becsületdíjat itt megkapjuk, és továbbra is joggal vagyunk büszkék arra, hogy az Egyesült Államokban a magyar családpolitikára példaként tekintenek"

- jelentette ki.

Majd rámutatott, hogy Magyarország a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát fordítja a családok támogatásra, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között.

Emellett hangsúlyozta, hogy az anyák adómentességére vonatkozó magyar szabályozás különösen nagy tetszést vált ki az Egyesült Államokban. És kifejtette, hogy ennek értelmében a legalább háromgyermekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, és ezt 2026-tól a kétgyermekesekre is kiterjesztik.