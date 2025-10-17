Szijjártó Péter: Brüsszel belebolondult az öngyilkos stratégiába (videó)

Illetve örömét fejezte ki, hogy Magyarország megfigyelőként részt vehet a Türk Államok Szervezetének munkájában, azt hangoztatván, hogy "minden, ami rossz az európai politikában, az nincsen a türk világ együttműködésében".

Ott továbbra is a kölcsönös tisztelet jelenti az együttműködés alapját. És nem is véletlen, hogy Közép-Ázsia ma egy olyan térsége a világnak, amelyik kifejezetten gyorsan fejlődik és dinamikusan növekszik

– húzta alá.

Majd arra emlékeztetett, hogy a magyar kormány immár tizenöt éve építi az együttműködését a közép-ázsiai régióval. „Akkor Nyugat-Európából lesajnáltak minket, kinevettek minket, diktatúráztak. Ezeknek az országoknak a vezetői most egymásnak adják a kilincset Közép-Ázsiában” – fogalmazott.

„Mivel tizenöt éve építjük mi ezt az együttműködést, ezért az európai országokhoz képest nagy helyzeti előnyünk van a Közép-Ázsiával való együttműködés felépítésében, és ez Magyarország számára komoly előnyöket és komoly hasznot is jelentett” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a magyar-kirgiz kereskedelmi forgalom tíz év alatt az 5,5-szeresére nőtt, a közös fejlesztési alap munkájának nyomán a magyar vállalatok már több mint tízmilliárd forint értékű beruházást és kereskedelmi tevékenységet hajthattak végre a közép-ázsiai államban, főként a gépipari és az állattenyésztési technológiák területén.

És most pedig megállapodtunk abban, hogy a magyar-kirgiz alap finanszírozásával a magyar vállalatok négymilliárd forintért építenek vízerőművet Kirgizisztánban

– jelentette be.