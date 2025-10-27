október 27., hétfő

Diplomácia

1 órája

Szijjártó: Donald Trump békét teremt, Brüsszel akadályozza

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált a közel-keleti eseményekre, valamint az ukrajnai háború alakulására. Szijjártó Péter bejegyzésében hangsúlyozta: Donald Trump hozhatja el a békét, miközben az európai politikai elit inkább akadályozza, semmint elősegíti a rendezést.

MW
Szijjártó: Donald Trump békét teremt, Brüsszel akadályozza

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: Facebook/Szijjártó Péter oldala

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország következetesen a béke pártján áll mindkét konfliktusban.

Közel-Kelet: akárcsak Ukrajnában, Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák. Nem csoda, hogy egyik konfliktus esetében sem osztanak lapot Brüsszelnek

– írta a külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető szavai egyértelmű üzenetet hordoznak: Brüsszel befolyása a nemzetközi biztonságpolitikai térben egyre inkább háttérbe szorul, míg az Egyesült Államok és Trump békepolitikai kezdeményezései teret nyerhetnek – írja a Magyar Nemzet.

Magyar siker: minden túsz kiszabadult

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy immár nincs magyar túsz a Hamász fogságában.

„Jó hír, hogy nincs már magyar túsz a Hamász fogságában”

– írta.

A béke pártján

A magyar kormány álláspontja továbbra is világos: a háború nem megoldás, csak a tárgyalás és a diplomácia hozhat tartós rendezést. Budapest mind Ukrajna, mind a Közel-Kelet ügyében a béketáborhoz tartozik – ez pedig élesen elválasztja az országot a brüsszeli fősodortól, amely továbbra is a háborús politikáját erőlteti.

 

