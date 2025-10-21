2 órája
Szijjártó: amit az európaiak nem képesek felfogni, azt Amerikában egyből megértették
Sűrű programja van az Egyesült Államokban a külgazdasági és külügyminiszternek. Szijjártó Péter politikai és vallási vezetőkkel éppúgy folytat megbeszéléseket, mint az üzleti élet prominens képviselőivel.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Kétnapos látogatásra érkezett Washingtonba Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A programban a politikai megbeszélések mellett üzleti találkozók is helyet kaptak – írja a Magyar Nemzet.
A külügyminiszter ma találkozik Gary Palmerrel a képviselőház energiaügyi bizottsága tagjával.
A mai és a holnapi nap programja világosan mutatja, hogy a magyar–amerikai együttműködés egy nagyon széles körű sikertörténetté vált, amely az élet szinte minden területére kiterjed
– emelte ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a republikánus kormányzat, Donald Trump hivatalba lépése óta Magyarországot nem ellenségként, hanem barátként kezeli, és a két vezető, Donald Trump és Orbán Viktor baráti viszonya lehetővé teszi, hogy az egész magyar–amerikai együttműködés teljes szélességében egy nagy sikertörténet legyen.
Ami az energetikai együttműködést illeti, amit az európaiak nem képesek felfogni, vagy nem akarnak, azt itt Amerikában egyből megértették, hogy az energiaellátás esetében a földrajz számít igazán, mert az országnak a helye, a földrajzi elhelyezkedése és az oda vezető energia infrastruktúra kijelöli, hogy honnan tud energiahordozókat vásárolni
– hangsúlyozta a külügyminiszter.
Egy szárazföld által körülzárt országnak sokkal korlátosabbak a lehetőségei, mint azoknak az országnak, amelyeknek tengerpartjuk van, és az csak egy álom, hogy onnan vegyünk energiahordozót, ahonnan nem jönnek vezetékek. Tehát tegnap az Európai Unió gyakorlatilag kinyírta a magyar energiaellátás biztonságát, mert politikai ideológiai kérdésként fogják fel az energiaellátás kérdését, nagy ívben tettek a fizikai földrajzi realitásokra
– tette hozzá.
Az Egyesült Államokban ezzel szemben a józan ész alapján közelítik meg az energia együttműködés kérdését, „úgyhogy a magyar–amerikai együttműködést az energia terén is most jelentős mértékben kiszélesítjük, és annak egy nagyon erőteljes nukleáris komponens fogunk adni” – mondta el a tárcavezető.
– Magyarország most már jó négy-öt évtizede használja a nukleáris energiát. A nukleáris energia jelenti az ellátásbiztonságunk hosszútávú garanciáját, és annak a garanciáját, hogy hogy a rezsicsökkentés eredményeit hosszú távon fen tudjuk tartani
– mutatott rá Szijjártó Péter.
A kisebb, moduláris erőművek technológiai fejlesztése abba a fázisba ért, hogy „ezeket a nukleáris reaktorokat lehet majd használni egy iparterület vagy egy város energia ellátására, környezetet kímélő, olcsó módon, stabil módon” – hívta fel a figyelmet a miniszter, hozzátéve, hogy egy korábbi megállapodás értelmében „amerikai technológiának a használatát fogjuk vizsgálni és szorgalmazni Magyarországon”.
Tehát remélem, hogy néhány éven belül amerikai technológiával gyártott kis moduláris atomerőművek fognak hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon a háztartások, a családok mellett, a vállatok, a gazdaság szereplői is Európa legalacsonyabb energiaköltségeit fizethessék, és ez lesz a magyar gazdaság jövőbeni versenyképességének egy nagyon fontos záloga
– fogalmazott, hangot adva annak a reményének, hogy ez az együttműködés ellensúlyozza Brüsszel tegnapi döntésének hatásait.
Brüsszel tegnapi döntése, ami persze Luxemburgban történt, az gyakorlatilag egy mélyütés az európai versenyképességnek, az európai energiaellátásnak és a magyar energiabiztonságnak is
– szögezte le Szijjártó Péter.
Most a következő időszakban azon fogunk dolgozni, hogy ennek a hatásait kivédjük. Erre vannak politikai és jogi eszközök is, mivel csalással történt ennek a döntésnek a meghozatala, hiszen ez egy szankciós intézkedés, amit egyhangúlag kellett volna elfogadni, de ezt beöltöztették kereskedelempolitikai köntösbe, ezért minősített többséggel át fogják nyomni. Ezért tehát az Európai Bírósági utat is természetesen végig fogjuk járni, de kétségtelen, hogy minél nagyobb mértékben tudunk nukleáris energiát használni, annál kisebb mértékben vagyunk mondjuk a földgáz importjára rászorulva
– magyarázta a külügyminiszter.
Éppen ezért fontos, hogy a paksi beruházás is minél gyorsabban haladjon, és ezért fontos az is, hogy a most kialakítás alatt álló kis nukleáris erőművek technológiáját is minél előbb Magyarországon fel tudjuk használni, és mi most úgy látjuk, hogy az amerikai technológia a legelőrehaladottabb ebben a tekintetben – emelte ki.
Szijjártó Péter emellett az amerikai katolikus konferencia elnökével, Timothy P. Broglio érsekkel is találkozik. Az egyházi vezetővel való találkozás fókuszában a béke, a biztonság és a családok állnak majd. Mint a miniszter elmondta, bár az Egyesült Államokban is a katolikus egyház a legnagyobb létszámú, az aránya kisebb a vallásos emberek között, mint Magyarországon. Magyarország viszont a családpolitikájával és a békeszeretetével kivívta az amerikai katolikus körök elismerését.
A mai napon fogunk beszélni azokról a programokról, amelyekben magyar–amerikai együttműködéssel a közelmúltban is segítséget nyújtottunk a világ különböző pontjain a bajba került keresztény közösségeknek. A Hungary Helps programmal egyébként 46 országban mintegy 450 humanitárius, oktatási, szociális fejlesztési programot hajtottunk végre, amivel két millió alapvetően nehéz sorban, nehéz helyzetben élő keresztény embernek a helyzetén tudtunk javítani
– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.
És emellett itt nagy megbecsülésnek örvend az a tény is, hogy a Kárpát-medencében az elmúlt években, amióta mi kormányzunk, 200 új templom épült, 4000 templomnak a felújítására került sor, és a katolikus egyházi iskolákba járó diákok száma is megduplázódott 2010 óta
– mutatott rá.
Szijjártó Péter a nap folyamán az Axiom Space alapító vezetőjével is találkozik.
Ez az a vállat, amellyel együttműködésben 40 esztendő után újra magyar kutató űrhajóst küldtünk a világűrbe. Kapu Tibor misszióját az Axiom Space szervezte, és mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ezt a magyar űrprogramot folytassuk
– szögezte le a tárcavezető.
A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál. Kapu Tibor missziója során az Axiom küldetés 60 tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni, ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el a saját kutatási programja keretében. Együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel számos olyan kutatási eredményt sikerült elérni, amelyek feldolgozásával, amelyek folyamatban vannak az egész magyar gazdaság és annak főleg különböző részterületei olyan komolyan fognak profitálni
– magyarázta.
Ezért Magyarországnak az a célja, hogy megtartsa a regionális vezető pozíciót Közép-Európában az űrkutatásban és az űriparban – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy ennek érdekében az ország folytatja az űrprogramot az amerikaiakkal együttműködésben.
Ez egy újabb, nagyon fontos területe a magyar–amerikai együttműködés sikertörténetének, egy fontos mérföldkő
– emelte ki.
– A mai napon az Axiom Space vezetőjével egy következő lehetséges magyar emberes űrrepülésnek a részleteit fogjuk tisztázni, hiszen az előző emberes űrrepülésből is Kapu Tibor missziójából nagyon sokat profitált a magyar gazdaság, és még fog is
– mondta.
A fentiek mellett üzleti megbeszéléseket is folytat Washingtonban a külgazdasági és külügyminiszter. Mint elmondta, a Magyarországon működő amerikai vállalatoknak igen fontos szerepe van „a magyar gazdaság fejlesztésében, a magyar gazdaság teljesítmények növelésében és a magyar gazdaság dimenzióváltásában is, hiszen ők döntő többségében olyan termelési tevékenységet hoznak Magyarországra, amely kiegészül kutatás-fejlesztéssel, és amely rendre magas hozzáadott értéket képvisel”.
Szijjártó Péter külön kiemelte az egészségipar területét, amelyen olyan amerikai vállalatok működnek Magyarországon, mint például a Becton Dickinson és a Procter & Gamble. Ezek a cégek több ezer magyar embernek adnak munkát, ráadásul egyre összetette feladatokat hoznak Magyarországra az egészségipari termelés során, „most már kutatás-fejlesztési, képzési programokat is hoznak Magyarországra” – hangsúlyozta a tárcavezető.
Ma mind a Becton Dickinsonnal, mind a Procter & Gamble-lel a leendő magyarországi beruházások részleteit tisztázzuk ki, úgyhogy Csömörön, Gyöngyösön és Környén is hamarosan azt hiszem, hogy jó híreknek örülhetnek majd az emberek
– árulta el a külügyminiszter.