Szijjártó Péter: a gázai megállapodás újabb bizonyíték arra, hogy Donald Trump igazi békeelnök

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Harcosok órája című műsorban fantasztikus hírnek nevezte a gázai megállapodást, és kiemelte, hogy ez már a sokadik olyan biztonsági konfliktus, amelynek feloldásában Donald Trump nélkülözhetetlen szerepet játszik és áttörésszerű sikert ér el.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Katona Tibor

Én azt gondolom, hogy általában a közel-keleti béke egyetlen reménye Donald Trump, ezt mutatják a tények és a történelmi tapasztalatok. A Közel-Keleten mindenfajta kísérlet zajlott már az elmúlt sok-sok évtizedben arra, hogy ott békés egymás mellett élést teremtsenek az ottani nemzetek, az ottani emberek számára. Ezek a kísérletek mind-mind kudarcba fulladtak egy kivételével

– fogalmazott.

Szavai szerint ezt az egy kivételt a Donald Trump védnöksége alatt 2020-ban aláírt Ábrahám-megállapodások jelentik, amelyek keretében Izrael normalizálni tudta a kapcsolatait több arab állammal.

Senki nem hitte el, hogy Donald Trumpnak ez a terve sikeres lehet, azonban bebizonyosodott, hogy hosszú évtizedek kudarcai után Donald Trump tervei jelentik az egyetlen reális forgatókönyvet arra, hogy a Közel-Keleten az emberek végre visszakapják a békés, nyugodt, rakétatámadásoktól és terrortámadásoktól mentes, biztonságos életnek a jogát, a lehetőségét

– húzta alá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy

Donald Trump most egy újabb, nagyon súlyos biztonsági konfliktus feloldásában játszott nélkülözhetetlen szerepet, és Közép-Európában abban lehet reménykedni, hogy az amerikai elnök hasonlóan sikeres lesz az ukrajnai háború lezárásában is.

„A két biztonsági válság, a közel-keleti és az ukrajnai háború vonatkozásában az nagyon fontos közös vonás, hogy Donald Trump békeerőfeszítéseit nagyon sokan próbálják, próbálták és valószínűleg meg is fogják próbálni elgáncsolni. Mégis, a Közel-Keleten most úgy tűnik, hogy jó remény van a sikerre, és őszintén reméljük, hogy a sok gáncsolási, akadályozási, aláaknázási kísérlet ellenére Donald Trump sikeres lehet majd az ukrajnai béketeremtésben is” – jelentette ki.