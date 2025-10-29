október 29., szerda

Egyiptom

51 perce

Szijjártó: a nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van

A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van, a csoport tagjai biztonságban vannak, és már folyik a hazautazásuk szervezése – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, írja az MTI.

MW
Szijjártó: a nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Katona Tibor

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint  Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral.

A külgazdasági és külügyminiszter tudatta, hogy a konzuli ügyeletre beérkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel.

Valamennyi magyar állampolgár jól van, időben lejutottak a hajóról, amely a jelenlegi információk szerint leégett

– tájékoztatott.

Majd arra is kitért, hogy az utasokat egyedül anyagi veszteség érte, és megsemmisültek az úti okmányaik is, amelyek pótlása már folyamatban van.

„A magyar csoport tagjai biztonságban vannak, és az utazási iroda egyik vezetője is velük van, aki már szervezi a hazautazásukat” – húzta alá.

Az érintettek a jelenlegi tervek szerint busszal Asszuánba mennek, és onnan utaznak repülővel Kairóba, majd Magyarországra.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar diplomáciai képviselet folyamatosan tartja a kapcsolatot az érintettekkel, s minden szükséges intézkedést megtesz a hazautazásuk érdekében.

 

