1 órája
Súlyosan érintené a gazdákat is a Tisza Párt megszorítócsomagja (videó)
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti képviselője
Forrás: MTI
Fotó: Krizsán Csaba
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt tanácsolja a magyar gazdáknak, hogy ne versenyezzenek Ukrajnával – írja a Magyar Nemzet.
A lap cikke szerint
Magyar Péter embere még február elején, egy sárospataki felszólalásában egyértelművé tette, hogy átalakítanák a mezőgazdasági támogatások rendszerét, ami egyenlő azzal, hogy megszorításokra készülnek. Szerinte a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van.
Magyar Péter pártja radikális megszorításokat tervez: bezárások és tisztogatás (videó)Iskolabezárás, kórházi ágyak ritkítása, nyugdíjreform, agrártámogatások megvonása – ismerős elképzelések.
Tarr Zoltán ezt követően lenézően nyilatkozott a magyar gazdákról.
„Ezer és egy probléma van ezzel. Hozzá kell alaposan nyúlni, ami nem lesz könnyű, hiszen nagyon sokan viszonylag jól elvannak anyagilag azokból a... vagy inkább így fogalmazok, nem érdekeltek abban, hogy magasabb hozzáadott értékű, több törődéssel létrehozott terméket készítsenek.”
Ma Magyarországon nagyjából egy nyolcnapos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda és kezdhet el termelni...
További részletekért kattintson.