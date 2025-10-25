Idén sem mutatják be a tiszás jelölteket, nem találnak elég embert

Már érthető, miért próbálja egyre kínosabban bizonygatni Magyar Péter, hogy a Békemeneten szerinte kevesen voltak, ugyanis ezzel akarja elfedni a Tisza belső válságát: idén már nem tudja megnevezni a jelöltjeit, nincsen elég embere – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel, írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Hősök terén 2025. október 23-án

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett:

Október 15-én számoltam be arról, hogy az informátoraim szerint a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben ígért 3-3 jelöltet + Magyar Péter a 12. kerületben indul) eddig csupán alig 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, tehát szinte sehogy sem állnak a jelöltállítással.

Emlékezetes, korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltek bemutatását, azonban el kellett halasztania, mert olyan kevés embert találtak.