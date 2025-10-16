október 16., csütörtök

Tárgyalások

2 órája

Trump: Budapesten fogok találkozni Putyinnal

Címkék#Budapest#Ukrajna#Vlagyimir Putyin

Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a „dicstelen” háborúnak Oroszország és Ukrajna között – jelentette ki az amerikai elnök, miután orosz kollégájával tágyalt telefonon.

MW
Trump: Budapesten fogok találkozni Putyinnal

Forrás: Pool

Fotó: Gavriil Grigorov

Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívása után a Truth Socia oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy beszélgetésük „nagyon produktív” volt, és hogy „nagy előrelépés” történt az orosz vezetővel - írta a Magyar Nemzet.

Megjegyezte, hogy 

Putyin gratulált neki a „közel-keleti béke nagyszerű eredményéhez, amiről évszázadok óta álmodoznak”.

Trump közölte, hogy Putyinnal megállapodtak abban, hogy a jövő héten magas szintű tanácsadói találkozóra kerül sor, amelyet az Egyesült Államok részéről Marco Rubio külügyminiszter vezet.

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a „dicstelen” háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök. 

Az eredeti cikkért kattintson. 

A bejelentésre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is reagált közösségi oldalán: 

Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van.

Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal

 Telefonon egyeztettem Trump elnökkel. Az előkészületeket megkezdtük - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön este a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök hozzátette,

 Magyarország a béke szigete!

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután telefonon egyeztettek.

 

