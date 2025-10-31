26 perce
Vigyázat, letagadják! – a kormányfő bemutatta, mire készülnek Magyar Péter emberei (videó)
A közösségi oldalán tett közzé egy videót Orbán Viktor, amelyben összegyűjtötte a Magyar Péterhez és pártjához köthető tiszás szakértők ominózus, elhíresült kijelentéseit.
Magyar Péter, aTisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Best of Tisza” – írta Orbán Viktor miniszterelök a Facebook-oldalán közzétett videójához, amelyben megszólal Magyar Péter, Tarr Zoltán és Simonovits András közgazdász is.
Akiket mi megerősítünk, fellépnek a rendezvényeinken, azok természetesen a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik. Hogyha Tisza-alelnökként szólal meg valaki, vagy Tisza-munkacsoportvezetőként, akkor irányadónak tekinthető, igen
– hangoztatja mindjárt kezdésként Magyar Péter, mintegy megerősítéseként annak, amit pártjának alelnöke és EP-delegációjának vezetője, Tarr Zoltán jelent ki a nyugdíjrendszerre vonatkozó tiszás tervekkel kapcsolatosan.
Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez igaz a nyugdíjrendszerre
– hangoztatja Tarr.
Erre erősített rá Simonovits András, aki azt fejtegeti, hogy
„ a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne”.
Elhangzik az is, amit a tiszás közgazdász az ATV-ben válaszolt a műsorvezetőnek, amikor utóbbi azt firtatta, hogy ha nincs Erzsébet-utalvány, nincs nyugdíjprémium, akkor mégis mi lenne a megoldás.
Orbán Viktor: nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak
Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan. Én is a Tiszában reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert
– fogalmaz Simonovits.
Az összeállítás végén Tarr Zoltán elhíresült kijelentése hangzik el, miszerint
Nagyon sok mindent lehet, meg kellene, választást kell nyerni, és aztán mindent lehet. De nem kell ezt a választás előtt részletezni.
„Vigyázat, letagadják!”
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.