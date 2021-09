5 millió 862 ezer a beoltott, 289 az új fertőzött, elhunyt 5 beteg

A beoltottak száma 5 862 458, közülük 5 579 231 fő már a második oltását is megkapta, 626 ezren pedig már a harmadikat is felvették. 289 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 818 520 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 5 beteg, így az elhunytak száma 30 141 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 780 740 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7639 főre emelkedett.

401 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen. Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A parlament kedden tárgyal a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 2022. január 1-jéig történő meghosszabbításáról. A rendkívüli jogrend bizonyítottan segíti a járvány elleni védekezést, és a sikeres védekezés érdekében a gyors cselekvőképességet továbbra is fenn kell tartani.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, hogy az adatok azt jelzik, a járványnak lesz negyedik hulláma. Hangsúlyozta, hogy maszkokkal és korlátozásokkal nem lehet legyőzni a vírust, csak az oltással.

Ha elég ember be van oltva, nem kell visszatérni a zárásokhoz, a maszkhasználathoz, hanem a normális, jól megszokott életnél lehet maradni.

A miniszterelnök ezért oltás alapú védekezést javasol, és arra biztat mindenkit, hogy vegye fel a vakcinát, mert a súlyos betegséget és a kórházi kezelést is elkerülheti vele.

A miniszterelnök bejelentette, hogy a járványt és a gazdaság újraindítását érintő kérdésekben lezárult nemzeti konzultáció eredményét figyelembe véve a kormány alkotmányos védelmet kíván adni a családtámogatásoknak, a munkát terhelő alacsonyabb adóknak és a nyugdíjaknak is. A gazdaság sikeres újraindítása azt is lehetővé tette, hogy a gyermeket nevelő szülők személyi jövedelemadóját az átlagbér erejéig a kormány február 15-ig visszatérítse. Összesen 1,9 millió szülő számára mintegy 600 milliárd forintos támogatást jelent a bejelentés.

A beoltottak kevesebb, mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu

Ezen a héten visszatérnek az oltóorvosok az iskolába, hogy beadják a második oltásokat a tanév elején beoltott diákoknak. Emellett ez a még beoltatlan 12 év feletti diákok számára is újabb lehetőség az oltás felvételére.

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.

