A britek többsége elutasítja Theresa May brexites tervét

A brit közvélemény túlnyomó része elutasítja Theresa May kormányfő tervét a szigetország európai uniós tagsága megszűnéséről egy vasárnap ismertetett felmérés szerint, és kétharmaduk kész lenne támogatni egy újonnan létrejövő olyan jobboldali pártot, amely elkötelezett az Európai Unióból való kilépés mellett.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A YouGov közvélemény-kutató cégnek a The Sunday Times című vasárnapi lap számára készített felméréséből kiderült: a szavazópolgárok többsége a külügyminiszteri tisztségről két hete lemondó Boris Johnsonra bízná a kilépési tárgyalásokat, és őt látnák a legszívesebben a Konzervatív Párt élén a legközelebbi parlamenti választásokon.

A megkérdezettek mindössze 16 százaléka vélekedett úgy, hogy Theresa May megfelelően készíti elő a Brexitet, míg 34 százaléka szerint Boris Johnson jobb munkát végezne.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Alig nyolc hónappal Nagy-Britannia európai uniós tagságának várható megszűnése előtt Theresa May kormánya, a parlament, a közvélemény és az üzleti szféra továbbra is mélyen megosztott a Brexit ügyében.

A kormány által nemrégiben elfogadott és egy több mint százoldalas fehér könyv formájában részletesen is ismertetett javaslatcsomag értelmében az Egyesült Királyság jóval szorosabb kapcsolatokat tartana fenn a kilépés után az Európai Unióval, mint azt a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-csoportja szeretné. A javaslatcsomag közös szabadkereskedelmi térséget indítványoz az EU-nak és közös szabálygyűjteményt tartana fenn vele az áruk kétoldalú forgalmára. Ezt azonban többen is erőteljes fenntartásokkal fogadták a kormányban, és lemondott Boris Johnson mellett David Davis, a Brexit-ügyi tárca addigi vezetője is.

A YouGov felmérése szerint a szavazók mindössze 11 százaléka voksolna egy újabb népszavazáson a kormány javaslatára, és 43 százaléka úgy véli, hogy a terv előnytelen Nagy-Britannia számára. A megkérdezettek közül több mint kétszer annyian gondolják úgy, hogy a kormány júliusban elfogadott javaslata nincs összhangban az európai uniós tagságról 2016 júniusában tartott népszavazás eredményével, mint ahányan úgy vélik, hogy megfelel neki.

A Theresa May számára egyetlen kedvező hírként azt értékelte a The Sunday Times, hogy bár összességében a szavazók szívesen vennék a kormányfő távozását a hatalomból, a toryk 58 százaléka azt szeretné, ha kitartana.

A közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy a közvélemény egyre megosztottabb, és egyre többen fordulnak el a két legfőbb politikai erőtől, a Konzervatív Párttól és a Munkáspárttól. Harmincnyolc százalékuk támogatna egy új jobboldali pártot, amely elkötelezett a Brexit mellett, míg csaknem negyedük akár egy határozottan szélsőjobboldali, bevándorlás- és iszlámellenes pártot is. Hozzávetőleg harmaduk egy Brexit-párti, középutas tömörülést választana.

A YouGov 1668 ember megkérdezésével, július 19-én és 20-án készítette a felmérést, amelynek további részleteiről a The Sunday Times nem közölt részleteket.

A felmérés szerint ha most referendumot tartanának az európai uniós tagság kilépési megállapodás nélkül való megszűnéséről, a szavazók 54 százaléka voksolna a bennmaradásra, 46 százaléka a távozásra.