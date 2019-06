A gyermeküket júliusra várók sem esnek ki a támogatásból

Azok a családok sem esnek el a babaváró támogatás lehetőségétől, amelyekben júliusra várják a gyermeket – hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön azzal az új rendelettel kapcsolatban, amellyel a kormány tovább könnyítette a július 1-jétől kérhető támogatás igénylését.

Novák Katalin a közmédiának Berlinben adott nyilatkozatában kiemelte: a rendelet értelmében nem a szerződéskötést, hanem az igény benyújtását követően született gyermekek után lehet igénybe venni a támogatást, „ráadásul a júliusban születendő gyermekek esetében az sem baj, ha a kérelmet a gyermek születése után nyújtják be”.

„Készen állunk arra, hogy július 1-jével zökkenőmentesen induljon ez a támogatási forma”

– tette hozzá, rámutatva arra, hogy a vonatkozó igazolásokat már most is be lehet szerezni a kormányhivatalokban.

Az államtitkár kiemelte, hogy július 1-jével a családvédelmi akcióterv négy új eleme indul, a babaváró támogatás mellett a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kedvezményes hitel és a jelzáloghitelek egy részének elengedése.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében

a babaváró támogatást azok is igényelhetik, akiknek korábban késedelmes hiteltartozásuk volt, de azt a kérelem benyújtása előtti egy éven belül már rendezték.

A 10 milliós forintos kedvezményes hitelt alapesetben azok a házaspárok vehetik igénybe, akiknek a központi hitelinformációs rendszerben (KHR) nincs nyilvántartott tartozásuk.

A KHR-ben azonban azokat a korábbi késedelmes tartozókat is nyilvántartják, akik időközben már visszafizették adósságukat, így ők eddig nem kérhették a babaváró támogatást.

A mostani módosítás már lehetővé teszi a korábbi adósoknak is a babaváró támogatás igénylését, ha a tartozásukat a kérelem benyújtása előtti egy éven belül rendezték.

A szerdai kormányrendelet egyértelművé teszi a júliusban született gyerekek utáni támogatás igénylését is. E szerint

a július 1-je után született gyerekek szülei július 31-éig benyújthatják kérelmüket, és így ezzel egy időben azonnal „felfüggesztődik” a babaváró támogatás kölcsönkénti törlesztése.

Könnyítést jelent továbbá, hogy

ha a babaváró támogatás iránti kölcsönkérelmet a várandósság idején (a 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is.

Az eredeti szabályozás szerint ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben tehették volna meg a szülők. Ez azt jelenti, hogy a szerződés megkötéséig tartó időre sem kell visszamenőleg törlesztést fizetniük a szülőknek.

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjén jelentette be, hogy hétpontos családvédelmi akciótervet indít a kormány. Ennek részeként bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását (későbbi intézményes nevén a babaváró támogatást), a legalább négygyermekes nők szja-mentességét és a nagymama gyedet, bővítik az otthonteremtési programot, változik a jelzáloghitelek egy részének átvállalása, elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja és új bölcsődei férőhelyeket hoznak létre. A legfeljebb 10 millió forint összegű, kamatmentes, szabadon felhasználható babaváró támogatást azok a házasok igényelhetik július 1-jétől, ahol a nő 18 és 40 év közötti, és a házaspár valamelyik tagjának legalább három éve folyamatos társadalombiztosítási jogviszonya van. A törlesztés havi összege legfeljebb 50 ezer forint lehet. A hiteltörlesztést három évre felfüggesztik már az első gyermek érkezésekor, a második gyereknél újabb három évre felfüggesztik és a még fennálló tartozás harminc százalékát elengedik, a harmadik gyerek születésekor pedig a maradék tartozást teljes egészében leírják.

Borítókép: Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2019. május 24-én