A legkülönfélébb módon ösztönzik a kormányok az oltás felvételét

Az államok Covid-ellenes törekvéseiben első helyen áll az átoltottság mértékének növelése.

A koronavírus-fertőzések számának delta variáns miatti hirtelen megugrása és a védőoltásra jelentkezők számának csökkenése arra készteti a kormányokat, hogy kötelezővé tegyék a vakcina felvételét az egészségügyi dolgozók, a közalkalmazottak, a vendéglátásban dolgozók vagy egyes magas egészségügyi kockázatú csoportok körében – több helyen már meg is tették, és vannak államok, ahol ezeket a köröket kiterjesztik – olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

Európa legtöbb országában már jó ideje kötelező a Covid–19 elleni védőoltás az egészségügyi dolgozóknak, és az előírást helyenként már a közalkalmazottak körére is kiterjesztették. Ezen túlmenően a kontinens nagy részén már csak – az oltást vagy az immunitást igazoló – Covid-igazolvánnyal lehet belépni vendéglátóipari egységekbe, szállodákba, mozikba, színházakba, múzeumokba és tömegrendezvényekre. Az államok Covid-ellenes törekvéseiben első helyen áll az átoltottság mértékének növelése – ezt a legkülönfélébb rendeletekkel igyekeznek elérni.

Németország

Németországban aki étterembe vagy bárba menne, jó, ha tisztában van a Covid-rendelet előírásaival. A vendéglátóhelyek ajtaján helyenként még a 2G jelöléssel találkoznak a betérni szándékozók. Ez annyit tesz, hogy belépésre csak a beoltottak (geimpft) vagy a gyógyultak (genesen) jogosultak. Tábla hiányában a 3G szabály az érvényes, amely a fentiek körén túl a negatív teszteredménnyel rendelkezőkre is kiterjed.

Németországban a 3G-szabály életbelépésével megszűntek az ingyenes antigénvizsgálatok – maradtak viszont az ingyenes oltások. Így aki szeretné a szolgáltatásokat igénybe venni, de elutasítja a vakcinát, annak fizetnie kell a tesztelésért, méghozzá rendszeresen. Az országban ezen túlmenően a vállalkozások – a szolgáltatók – már maguk dönthetnek arról, hogy kiszolgálják-e a be nem oltott ügyfeleket.

Ausztria

Az osztrákok jó ideje a 3G-előírások szerint élik a mindennapokat, a vendéglátóhelyek jogosultak arra, hogy a betérőktől kérjék az igazolás bemutatását. November 1-jétől azonban Ausztriában 3G-t kell „produkálni” – azaz oltással, immunitással vagy negatív teszttel kell rendelkezni – ahhoz is, hogy valaki munkába járjon. A tél beköszöntével a tervek szerint a sípályák igénybevételéhez is igazolni kell majd a védettséget. Egyes helyeken az antigénteszteket már nem is fogadják el – csak az oltás, a gyógyultság igazolása vagy a negatív PCR-teszt eredménye lesz elfogadható.

Nagy-Britannia

Anglia egészségügyi minisztere, Sajid Javid fontolgatja az egészségügyben dolgozók számára az oltás kötelezővé tételét. Javid szerint az oltáshoz kötött munkavégzés biztosíték lehet arra, hogy minél több egészségügyi dolgozó inkább a védettséget választja és nem kockáztatja meg az állásából való felfüggesztést.

Az ország szociális intézményeiben, az otthonokban dolgozók – ápolók – számára októbertől előírás a vakcina felvétele, az erre adott határidő november 11-én jár le.

Nagy-Britannia egészségügyi ellátórendszerében százezerre tehető az oltatlan munkaerő száma. Szeptember vége óta az országban oltáshoz kötött a tömegrendezvényeken és az éjszakai vendéglátásban való részvétel.

Franciaország

Franciaországban augusztus elejétől emelkedett meg jelentősen az oltásra jelentkezők száma, miután védettségi igazoláshoz – a passe sanitaire-hez – kötötték számos, a „normális” élethez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételét. Jelenleg mintegy 50 millió francia rendelkezik oltással, a 12 éven felüliek 88,4 százaléka.

További szigorításként mintegy két hete megszűnt az ingyenes tesztelési lehetőség is, ezzel várhatóan tovább fog emelkedni az ingyenes oltást választók száma.

Az országban szeptember 15-ei határidővel minden, az egészségügyben és a szociális gondozásban dolgozónak legalább az első Covid–19-vakcinát fel kellett vennie. A határidő leteltével a kórházak, az otthonok és az egészségügyi központok mintegy háromezer vakcinázatlan dolgozót függesztettek fel állásából Franciaország-szerte.

Olaszország

Jelenleg Olaszországban működnek Európa talán legszigorúbb Covid-szabályozásai, az átoltottság ennek megfelelően rendkívül magas. A Covid-igazolványt kérik az olaszok a zárt légterű éttermekben, a mozikban, az edzőtermekben, de még a távolsági tömegközlekedésben is.

Az országban október közepe óta már a közszférában és a magánszektorban dolgozóknak is rendelkezniük kell oltási igazolással, azt be is kell mutatniuk, amikor megjelennek a munkahelyükön. Az igazolványokat rendszeresen ellenőrzik. Az a munkavállaló, aki nem mutat be érvényes Covid-igazolványt, fizetés nélküli szabadságra küldhető – ki azonban nem rúgható.

Magyarország

A magyar kormány már korábban döntött az egészségügyben dolgozók számára kötelező védőoltás bevezetéséről. A legújabb rendelkezés szerint a munkaadók is előírhatják a koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként, ha a dolgozók biztonsága ezt kívánja – ezt az állam mint munkaadó is érvényesíteni fogja – derült ki a legutóbbi kormányzati tájékoztatási fórumon. Az önkormányzatoknál a polgármester dönthet az oltás előírásáról.

November 1-jétől Magyarországon kötelezővé teszik a maszk viselését a tömegközlekedési eszközökön.

Románia

Az országban rendkívül alacsony – 35 százalékos – átoltottság mellett napról napra emelkedik a járvány következtében elhunytak száma. A Covid–19 30 év alatti halálos áldozatai mind oltatlanok voltak – derül ki a friss jelentésekből. Az egészségügyi ellátórendszer az országban telítődött, egyes hírek szerint az összeomlás szélén áll, naponta indulnak repülőgépek és mentőautók Magyarországra, Lengyelországba és Ausztriába válságos állapotban lévő fertőzöttekkel, akik Romániában ellátás nélkül maradnának. A szomszédos Magyarország kormánya nemrégiben újra segélyszállítmányt küldött Romániának: 40 lélegeztetőgépet, 1650 noninvazív lélegeztetéshez szükséges maszkot és 3000 doboz Favipiravir gyógyszert.

Romániában a járványhelyzet miatt szigorítások léptek életbe: számos mindennapos tevékenység és szolgáltatás igénybevétele oltási igazoláshoz kötött – egyebek mellett az edzőtermek, a mozik és a bevásárlóközpontok látogatása is. 22 órától kijárási korlátozás van érvényben, az üzletek 21 órakor bezárnak, a bárok és az éjszakai klubok pedig 30 napig zárva tartanak. Nyilvános helyeken kötelező a maszk viselése.

Görögország

Görögországban már a nyáron kötelezővé tették a védőoltást az idősotthonok dolgozói körében, szeptembertől pedig a kötelezettséget kiterjesztették az egészségügyi dolgozókra is. Az újabb intézkedések részeként a bárokba, a mozikba, a színházakba és más zárt intézményekbe csak beoltott vendégek léphetnek be.

Oroszország

Az országban különösen rossz az oltakozási hajlandóság és a járványadatok szerint egyre súlyosabb a helyzet: pénteken minden korábbinál magasabb volt a halálos áldozatok száma. A hét közepén tizenegy napig tartó járványügyi munkaszünetet vezettek be Moszkvában a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezésére, ám a járvány által leginkább sújtott régiók már korábban bevezethették a korlátozásokat. A színházak és a múzeumok csak oltási igazolással látogathatók, legfeljebb 50 százalékos kihasználtság és maszk viselése mellett, valamint felfüggesztették a 60 év feletti moszkvaiak ingyenes utazási jogosultságát.

A moszkvai hatóságok már a nyáron elrendelték, hogy a Covid–19 elleni védőoltást minden, a társadalom tagjaival érintkező munkakörben dolgozónak fel kell vennie. A vállalatoknak egy hónapot adtak arra, hogy elérjék cégen belül a legalább 60 százalékos átoltottságot, különben bírsággal vagy ideiglenes bezárással kell számolniuk – olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

Borítókép: Az új koronavírus elleni orosz Szputnyik V szérummal oltanak be egy nőt a moszkvai GUM-áruházban létesített oltóközpontban 2021. október 28-án. Oroszországban az új koronavírusos fertőzések napi számának gyors emelkedése miatt november 8-ig tizenegy napig tartó járványügyi munkaszünetet rendeltek el. Bezárják a bevásárlóközpontokat, szépségszalonokat, fitneszközpontokat és autószervizeket, de a gyógyszertárak, kórházak és élelmiszerboltok nyitva maradnak. Az országban az új fertőzöttek száma először haladta meg a 40 ezret és a halálos áldozatoké is ismét rekordot döntött.