A napokban kapják kézhez megemelt fizetésüket a rendőrök és az ápolók

Összesen mintegy 140 ezer rendvédelmi és egészségügyi dolgozót érint az intézkedés.

Szerdán érkezik a számlákra a rendőrök emelt fizetése; a kormány januári döntése 56 ezer hivatásos rendvédelmi dolgozót érint – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Kontrát Károly elmondta, a 10 százalékos illetménykiegészítésnek megfelelő juttatást mások mellett a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az idegenrendészet, a szolgálatok és a büntetés-végrehajtás hivatalos állományában dolgozók kapják meg. Jelezte, az idei béremelésre a kormányzat 34 milliárd forintot fordít.

Kiemelte, a kormány a béremeléssel szeretné megbecsülését kifejezni a rendvédelemben dolgozóknak azért a munkájukért, amit a magyar emberek biztonságáért végeznek a településeken és különösen a magyar határ védelmében. Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és Magyarország biztonságos országnak számít, ebben pedig kiemelkedő szerepe van a rendvédelmi hivatásos állománynak – mondta.

Kontrát Károly közölte, a mostani béremelés a 2015-ben megkezdett rendvédelmi életpályaprogram folytatása. Hangoztatta, a kormány eltökélt abban, hogy az életpályamodell már bevezetett intézkedéseinek továbbfejlesztésével tovább javítsa a rendvédelmi állomány anyagi és munkakörülményeit.

Emlékeztetett arra is, hogy a múlt év végén bruttó félmillió forint juttatást is fizettek, az először most, a januári fizetésekkel érkező 10 százalékos kiegészítő juttatás pedig beépül a bérbe.

Az ápolók és a védőnők sem maradnak le

A napokban kapják kézhez januári, emelt alapbérüket az egészségügyi szakdolgozók is – erről már az egészségügyért felelős államtitkár beszélt ugyancsak hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján.

Horváth Ildikó kitért arra, hogy a béremelésen kívül a munkakörülmények javításával és a szakdolgozóknak szóló különböző ösztöndíjakkal is javítani kívánnak a munkavállalók helyzetén.

Emlékeztetett: idén január 1-jével 14 százalékkal nőttek az egészségügyi szakdolgozói alapbérek, az intézkedés mintegy 78 ezer szakdolgozót és négyezer védőnőt érint. Az idei két béremelés fedezete 82 milliárd forint – tette hozzá.

Felidézve az ütemezett szakdolgozói béremelési program korábbi állomásait, elmondta: 2012-2013-ban átlagosan 27 százalékos béremelésben részesült ez a kör, 2016-ban pedig további 26 százalékkal, 2017-ben 12 százalékkal, 2018-ban és 2019-ben további 8-8 százalékkal lett magasabb az alapbér ebben a szektorban. Az idei januári 14 százalékos béremelés után még 20 százalékos béremelésre számíthatnak a szakdolgozók ez év novemberében, 2022 januárjától pedig újabb, 30 százalékos alapbéremelés lesz – ismertette az adatokat az államtitkár.

Szállóépítés és ösztöndíjprogram

Horváth Ildikó beszélt a béremelésen kívüli kormányzati intézkedésekről is. Elmondta, hogy az országban tizenhat helyszínen indul nővérszálló-fejlesztési program, Nyíregyházán, Szombathelyen, Kecskeméten és Kaposváron új nővérszállók épülnek, tizenkét helyszínen pedig a meglévőket újítják fel. Erre 8,8 milliárd uniós forrást biztosít a kormány.

A munkafeltételeket javító ápolási eszközbeszerzési programról szólva az államtitkár közölte: 8 milliárd forintos keretből 16 500 kórházi eszközzel 65 állami fenntartású intézmény részesül a fejlesztésből.

A kormány ösztöndíjakkal is segíti az ápolói létszám növekedését – emelte ki Horváth Ildikó. Mint mondta, több mint

egymilliárd forintnyi ösztöndíjat folyósítottak a középfokú egészségügyi szakképzésben részt vevő ápolójelöltek részére. Az ápolói felsőfokú mesterképzést szolgálja a Mihalicza-ösztöndíjprogram, amelyet 247-en igénybe is vettek.

Életpályamodell készül

Kitért arra is, hogy „közös gondolkodás” indult a szakdolgozói életpálya kidolgozására, amelynek célja a különböző pillérek összehangolása, hogy minél többen válasszák ezt a hivatást.

Horváth Ildikó hangsúlyozta, hogy 2020 mérföldkő a szakdolgozók és az ápolási szakma egésze számára, mert az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az évet a nővérek és szülésznők évévé nyilvánította.