Akadályozzák a románok Petőfi sírjának megtalálását

A kutatók a költő születésének 200. évfordulójára, 2023-ra szeretnék felújítani az emlékparkot és a Petőfi múzeumot, valamint befejezni a sírok feltárását.

Fo­lya­ma­to­san aka­dá­lyo­kat gör­dí­te­nek a román ha­tó­sá­gok azok elé a ma­gyar tu­dó­sok elé, akik a 170 évvel ez­előtti se­ges­vári csa­ta hely­szí­nét tér­ké­pe­zik fel. Pedig itt ke­rül­het­né­nek elő Pe­tőfi Sán­dor ma­rad­vá­nyai is, aki a csa­tá­ban tűnt el. Ha­lá­lát le­gen­dák szá­zai öve­zik, mind­nek egy csa­pásra vége lenne, ha meg­tud­hat­nánk, mi tör­tént.

Csúcstechnikával keresik a magyarok a segesvári csatában elesett katonák sírját és Petőfi Sándor maradványait, de a román hatóságok akadályozzák a munkálatokat

– tudta meg a Ripost. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, februárban együttműködési megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum az 1849-es segesvári ütközet helyszínének kutatásáról. Az erdélyi Maros megyei múzeum is közreműködik a régészeti feltárásban.

1849. július 31-én a Segesvár melletti, fehéregyházi csatában vesztett ütközetet Bem József csapata, ott látták utoljára Petőfi Sándort. Vannak, akik úgy vélik, nem esett el, hanem fogságba esett vagy elmenekült, Olaszországtól Oroszországig sokfelé látni vélték, több sírja is van világszerte.

A tudomány mai állása szerint viszont bizonyos, hogy ott, Segesvár mellett esett el és valamelyik tömegsírba került.

Sok évtizeden át azonban nem lehetett ásatásokat végezni a csata helyszínén, a román hatóságok ebben nem voltak partnerek.

A költő születésének 200. évfordulójára, 2023-ra szeretnék felújítani az emlékparkot és a Petőfi múzeumot. A februárban megkezdett feltárási munkákat is szeretnék addigra befejezni, remélve, hogy talán a költő csontjai is előkerülnek a csata egykori területén. A kutatók többször is bejárták a Csonta-kertet, először műszer nélkül, aztán feltérképezték a terepet, végül volt két fémkeresős terepbejárás is. Meghatározták a feltételezett tüzérségi gócpontokat és úgy tudják, hogy három tömegsír van a helyszínen.

A terület több részből áll: a csata egykori helyszínének egy része ma mezőgazdasági terület, más része erdő, de az útépítéssel is megbolygatták a területet, mindez nehezíti a feltérképezését.