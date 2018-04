A Tokió és Peking közötti kapcsolatok újjáépítését szorgalmazza a japán külügyminiszter

Cél, hogy az éppen 40 évvel ezelőtt aláírt kétoldalú egyezmény ne csak a nevében legyen béke- és barátsági szerződés.

Kono Taro a kínai hivatali kollégájával, Vang Jivel folytatott tokiói tárgyalása előtt beszélt arról is, hogy szorosabb együttműködésre lenne szükség Tokió és Peking között a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése érdekében.

A kínai külügyminiszter elmondta: tavaly óta Japán pozitív üzenetet küld Kína irányába, és barátságos a hozzáállása. Hozzátette, reméli, hogy látogatása segíti majd a két országot abban, hogy javítsák a kapcsolataikat.

Elemzők arra számítanak, hogy Kono és Vang találkozóján előkészítik országaik vezetőinek kölcsönös látogatásait, először is Abe Sindzo japán és Li Ko-csiang kínai kormányfő, valamint Mun Dzse In dél-koreai elnök régóta halogatott hármas csúcstalálkozóját Japánban. Japán abban bízik, hogy a májusra tervezett hármas találkozó után sor kerülhet Abe pekingi, majd Hszi Csin-ping kínai elnök tokiói látogatására is. Abe és Hszi – 2012-es hivatalba lépésük óta – még egyszer sem tettek hivatalos látogatást egymásnál.

Vang tokiói látogatása előtt Kono Taro járt Pekingben ez év elején. Kínai külügyminiszter kétoldalú tárgyalások céljából kilenc éve nem járt a japán fővárosban.

Vang Ji – aki korábban nyolc évet töltött Japánban diplomataként – hétfőn a japán külügyminiszterrel és a tokiói kormány más minisztereivel folytat megbeszélést. Kedden a japán önvédelmi erők tisztségviselői találkoznak majd a kínai néphadsereg képviselőivel a Szaszakava Alapítvány által szervezett fogadáson. A találkozó célja a bizalomépítés a két egykori katonai rivális között.