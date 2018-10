A tömegközlekedés rendje is változik a holnapi óraátállítással

Vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik a téli időszámítás, az órákat akkor hajnali 2 órára kell visszaállítani, ami a budapesti tömegközeledés és a MÁV menetrendjét is érinti.

A nyári időszámítás Európában egységesen elfogadott rendszer, amelyben a helyi időhöz képest egy órával előreállítjuk az órákat. A normál, téli időszámításkor ehhez térünk vissza március utolsó vasárnapjáig.

A módszer azon alapul, hogy a lakosság szokásos ébrenléti ideje – a reggel hét és este tíz óra közötti időszak – minél inkább egybeessen a természetes világosság idejével, így ugyanis villamos energiát lehet megtakarítani.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-nek a közleménye szerint az óraátállítással évente egy közepes méretű magyar város teljes fogyasztásának megfelelő villamos energiát spórolunk meg. Az 1980 óta működő rendszer segítségével eddig csaknem 4000 gigawattóra (Gwh) a becsülhető energiamegtakarítás, amely az ország majdnem ötheti átlagfogyasztásával egyenlő. Adataik szerint 2017-ben 80 GWh megtakarítás keletkezett az óraátállításból.

Erre figyeljen, aki éjszaka utazik!

A MÁV azt közölte, hogy a belföldi járatok közül a Nyugati pályaudvarról 0.52-kor Szobra és a 0.43-kor Szolnokra induló vonat a nyári időszámítás szerint közlekedik a teljes útvonalon, a Debrecenből Nagykerekire 2.20-kor, az ugyancsak onnan a Nyugatiba 2.29-kor, a Nyugatiból Szolnokra 2.38-kor, Kiskunhalasról Kőbánya-Kispestre 2.43-kor, Lajosmizséről a Nyugatiba 2.45-kor, Szolnokról a Keleti pályaudvarra 2.58-kor induló vonat a teljes útvonalon a téli időszámítás szerinti indulási időpontok alapján halad.

A Dacia nemzetközi gyorsvonat Lőkösházáról már a téli időszámítás szerinti 2 órakor indul el Bécs felé, a Bukarestbe tartó vonat pedig a téli időszámítás szerint megy 2.39-kor tovább Lőkösházáról. A Beograd nemzetközi gyorsvonat Kelebiáról a téli időszámítás szerinti 3 órakor indul Budapestre, emellett néhány nemzetközi vonatot a külföldi vasúti hálózaton éri majd az óraigazítás, így a magyarországi menetrendjükben nem lesz változás.

Az átállás érinti a fővárosi tömegközlekedés menetrendjét is. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte: az éjszakai járatok többsége 2 és 3 óra között a nyári és a téli időszámítás szerinti menetrendi időpontban is elindul. Emellett változik a 909-es, a 918-as, a 931-es, a 938-as, a 940-es, a 941-es, a 956-os, a 973-as, a 990-es, a 992-es, a 996 és 996A, valamint a 998-as busz menetrendje is. Ezen járatok esetében általában csak a téli időszámítás szerinti időpontokban indulnak vagy módosított útvonalon közlekednek. Vasárnap kora hajnalban a közterületi Futár-kijelzők nem működnek majd, és a mobiltelefonos alkalmazás sem lesz használható útvonaltervezésre – hívták el a figyelmet.

Borítókép: A MÁV óraközpontjának dolgozója ellenőrzi a Keleti pályaudvar nagyórájának számlapját az őszi óraátállítás előtti napokban

MTI Fotó: Máthé Zoltán