A választóknak is taszító Jakab Péter

A Jobbik elnöke eddig összesen 5,7 millió forintot bukott el a parlamenti botrányai miatt.

Jakab Péter viselkedése méltatlan egy országgyűlési képviselőhöz, hétről hétre egyre botrányosabb megnyilatkozásaival igyekszik felhívni magára a figyelmet – mutat rá Deák Dániel a Magyar Nemzetnek készített elemzésében. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez a magatartás egyértelműen kontraproduktív és tovább rombolja a Jobbik szavazótáborát, amely már egyébként is a negyedére zsugorodott a 2018-as választáshoz képest.

Lehet, hogy népszerű Jakab Péter pár ezres rajongótáborában a botránypolitizálás, a szélesebb társadalmi csoportokat azonban egyértelműen taszítja

– jelenti ki Deák Dániel. Ezt viszont Jakab Péter valószínűleg nem érzékeli, hiszen csak a szűk rajongótáborának a visszajelzéseivel találkozik, így nem látja, hogy több millió választópolgár előtt teszi nevetségessé magát. Ugyancsak korlátozza a pártelnök valóságérzékelő képességét, hogy továbbra is az a téves felméréseiről elhíresült Iránytű Intézet ad stratégiai tanácsokat neki, amelyik például a 2018-as parlamenti választás előtt Vona Gáborral hitette el a fölényes győzelmet – emlékeztet a vezető elemző. Az Iránytű Intézet és annak vezetője, Ember Zoltán Levente volt az is, aki Jakab Péternek még a szerencsi időközi választás napján is azt mondta, hogy simán nyerni fog Bíró László, a jobbikos antiszemita jelölt. Ennek ellenére a Jobbik vezetése még mindig kitart az Iránytű Intézet mellett. Legutóbb például azzal az álhírrel hitegették a pártvezetést és a nyilvánosságot, hogy a Jobbik újra a legerősebb ellenzéki párttá vált.

Deák Dániel szerint Jakab Péter vélhetően folytatja majd a botránypolitizálást, és ugyanezt a stílust fogja képviseli a továbbiakban is. Ez a politikai magatartás jellemezte 2018 előtt Juhász Pétert is, aki ezzel végleg tönkretette az Együtt nevű pártot, amely a választáson még egy százalékot sem ért el, majd eltűnt a politikai életből. Deák Dániel szerint ugyanez a sors várhat a Jakab Péter vezette Jobbikra is, hiszen a pártelnök ezzel a magatartással

nem képes kormányképes alternatívát felmutatni, csupán egy komolytalan és balhéktól hangos párt képét.

Ez a stílus már a többi ellenzéki pártnak is kínos: több baloldali politikus is finoman jelezte nyilatkozataiban, hogy Jakab Péter krumplis akciója már túl sok volt nekik, ők nem élnének ilyen eszközökkel. A vezető elemző ugyanakkor úgy látja, az ellenzéki pártok hagyják, hogy Jakab Péter szétverje a Jobbikot, hiszen minél gyengébb a párt, annál kisebb alkupozíciója lesz majd az elnökének a tárgyalóasztalnál. Ugyanez volt a helyzet a szerencsi időközi választáson is, amelyen a Jobbik súlyos vereséget szenvedett. Ennek hatására már nem a Jobbik támaszt feltételeket a többi baloldali pártnak, hanem éppen ellenkezőleg: a Jobbiknak kínálnak egyre előnytelenebb feltételeket – írta az elemzésében Deák Dániel.

Emlékeztetett: Jakab Péter annak eredményeként tudott botránypolitikusként az élre törni a Jobbikban, hogy a pártot az elmúlt években otthagyták az első vonalbeli politikusok. Deák Dániel kifejtette: a legtöbb esetben, ha egy pártról már az az általános társadalmi vélekedés, hogy elvesztette a lendületét, és a választópolgárok széles rétege már elfordult tőle, a saját reputáció­jukat féltő politikusok távoznak vagy igyekeznek a háttérbe vonulni, illetve a nyilvánosság előtt a párttól független kommunikációt folytatni. Ebben a helyzetben kapnak főszerepet azok a botránypolitikusok, akik nem rendelkeznek politikai józansággal, nem tudnak stratégiákban és közösségépítésben gondolkodni. Ők ideális esetben a párt másod-, illetve harmadvonalát jelentik, és kizárólag a különböző polgárpukkasztó akciókban látják a megoldást.

A vezető elemző hozzáteszi: ezeknek

a botránypolitikusoknak az előtérbe kerülése általában újabb távozókat eredményez, és egy idő után csupán a legszorosabb szövetségeseik maradnak meg a pártban,

miután egy országgyűlési választáson azzal szembesülnek, hogy a szervezetüknek már aktivistahálózata és kormányképes alternatívát felmutatni képes tagjai sincsenek. Ez volt a helyzet a Juhász Péter vezette Együtt-tel, és ugyanez a sors várhat a Jobbikra is – jelentette ki Deák Dániel.