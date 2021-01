Alapjogokért Központ: aggodalommal figyeljük a Joe Biden megválasztását övező amerikai eseményeket

Az Alapjogokért Központ a Facebokon tette közzé az elnökválasztás eseményeivel kapcsolatos közleményét.

Azok után, hogy a demokrata jelölt győzelmével végződött választási kampányban magukat „társadalmi igazságharcosoknak” nevező fegyveres milíciák vették át a hatalmat több amerikai nagyvárosban, vandál módon fosztogattak, szobrokat döntöttek le és gyújtogattak, a bajba jutott ország szívéből megfigyelők újabb erőszakos megmozdulásokról tudósítottak a minap. Ezt megelőzően választási megfigyelők széles körben adtak hangot kétségeiknek az amerikai elnökválasztás szavazatszámlálásának tisztasága kapcsán. Számos tagállamban problémák merültek fel a levélszavazatok leadásának tisztasága, azok összesítése, de több szavazókörben a választás napján leadott voksok szortírozása miatt is – írja a közlemény.

Hozzátették: több tagállamból számoltak be megfigyelők arról, hogy halottaktól, kiskorúaktól vagy nem regisztrált szavazóktól is érkeztek voksok – ugyanis az USA-ban kötelező választási regisztráció van érvényben, mivel az állampolgárok kötelező jelleggel nem kapnak személyazonosító okmányt. Elemzők szintén felhívták a figyelmet arra, hogy évtizedes jelenség az ún. gerrymandering, azaz központi ellenőrzés nélkül az egyes tagállami vezetések rajzolják újra rendszeresen a most szintén lezajlott képviselőházi választások választókerületeit is.

Európai összehasonlításban az is szembeötlő, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem rendelkezik szövetségi szintű országos választási bizottsággal, a tagállamokban pedig a helyi „kormány” összesíti a szavazatokat és hirdet eredményt, nem pedig egy független államigazgatási szerv. Ennek „köszönhető”, hogy lényegében párhuzamos, alternatív szavazatszámlálási protokollokat működtet a média és az egyes pártok is, valamint az is, hogy a szavazatok összesítése és így eredmény hirdetése is napokat, több helyütt heteket vett igénybe. Számos helyen a vitatott szavazatok összessége jóval meghaladja azt a különbséget, mellyel Biden megnyerte az adott államot – szögezték le.

Hozzátették: a választásokat övező általános hangulatra jellemző, hogy több nagyvárosban – így például a fővárosban is – a boltok kirakatait bedeszkázták a választás napján, tartva az esetleges vandál akcióktól. Amire a Black Lives Matter erőszakos utcai akció miatt tartani is lehetett: megszámlálhatatlanul sok helyen alakult ki ugyanis korábban harc a rendfenntartó szervekkel, melyek során a rendőrök számos alkalommal megfutamodtak, nem mertek fellépni – félve nem csak a BLM, de a politikai korrektség dühétől is. Sajtóelemzések arra is rávilágítanak, hogy míg egyes orgánumok a BLM-akciókat a „társadalmi elnyomásból fakadó jogos fellépésként” aposztrofálták és a kialakult káoszért az egyenruhásokat hibáztatták, a Trump-párti aktivisták ellen már kemény fellépést szorgalmaztak.

Egy megtépázott tekintélyű rendőrséggel „rendelkező” országban viszont nem is meglepő, hogy újabb erőszakos jelenetek övezték a Joe Biden megválasztott demokrata elnök hivatalba lépését megelőző hatalomátadás-átvételi folyamatot. A választási visszaélésekről szóló hírek miatt republikánus képviselők kifogást emeltek Biden győzelme kapcsán közvetlenül az elektori szavazatok január 6-ai „szentesítése” előtt, majd ezen a napon legutoljára talán 1814-ben látott jelenetek játszódtak le Washington D.C-ben: Trump-párti tüntetők betörtek az amerikai kongresszus Capitol Hill-en található épületébe, részben „elfoglalva” azt. (1814-ben a britek foglaltak el rövid időre D.C-t és gyújtották fel többek között a Capitolium-ot is.)- emlékeztet a közlemény.

Hozzátették: az épületbe történő behatolás során 4 embert meghalt, egyet közülük, egy fehér nőt bizonyosan a rendőrség lőtt le – csakúgy mint pár hónappal ezelőtt a fekete George Floyd-ot, mely eset utána lángba és káoszba borította Amerikát és amelynek vég- vagy közjátéka az utóbbi napok eseménysora is.

Komoly kétségekkel és aggodalommal szemléljük Magyarországról mindezt. Nem lehetünk bizonyosak ugyanis abban, hogy a választás, illetve az átadás-átvételi folyamat mindenben kielégíti a nyugati civilizációban honos demokratikus normákat és standardokat. A sajnálatos amerikai eseményeket, valamint azt, hogy Joe Biden legitim módon tudja-e így gyakorolni hatalmát, továbbra is szorosan nyomon követjük és monitorozásra sarkalljuk a világ közvéleményét is – zárul a közlemény.