Akár már május elején megalakulhat az új kormány

Amint az államfő előterjesztésére az országgyűlés többsége megszavazza, Orbán Viktor felállíthatja új kormányát.

Akár már májusban kormányt alakíthat Orbán Viktor azután, hogy Áder János a parlamentben előterjeszti őt miniszterelnök-jelöltként – nyilatkozta az Echo Tv híradójának ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

A miniszterelnök-jelölt személyét abszolút többséggel kell elfogadnia az országgyűlésnek, Orbán Viktor ezt követően jelölheti ki a minisztereit és lehetősége van változtatni a jelenlegi minisztériumi struktúrán is. A kormányprogram és a jelöltek elfogadását követően Áder János nevezi ki az új kormány minisztereit.

Lomnici hozzátette: 2014-ben május 10-e volt az a dátum, amely a miniszterelnök megválasztásához köthető, tehát most is azt mondhatjuk, hogy május első harmadában akár megalakulhat az új kormányzat, ez természetesen tartalmazza azt is, hogy minden gördülékenyen zajlik, de egyébként törvényi korlát nincs a kormányfőnek, illetve a kormányzó pártoknak viszonylagos mozgástere van ebben az ügyben.