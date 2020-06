Az anarchista tüntetők világszerte listázzák a megrongálandó szobrokat

Sárga festékkel öntötték le Charles De Gaulle tábornok és volt francia elnök szobrát a Black Lives Matter-tüntetések mögött álló anarchisták szombaton a Párizs közelében található Les Pavillons-sous-Bois-ban. Ugyanott megrongálták az 1942-es Bir-Hakeim-i csata emléktábláját is, számolt be a Le Parisien online kiadása – írja a V4NA.

– ítélte el a szélsőbalos aktivisták újabb támadását Philippe Dallier parlamenti képviselő, a település korábbi polgármestere.

A Nyugat-Európában tomboló erőszakhullám a hétvégén Olaszországra is átterjedt. Milánóban az arcukat kendővel eltakaró fiatalok vörös festékkel öntötték le egy ismert jobboldali publicista, Indro Montanelli szobrát, aki 2001-es haláláig az Il Giornale című politikai napilap alapító-főszerkesztője volt. „Nem ‘forradalmár’ diákok, hanem ignoráns, erőszakos töketlenek” – írta Matteo Salvini, a Lega vezetője az elkövetőkről a Twitteren, és egy videót is közzétett az elvakult cselekedetről.

Egy brit muszlim jogvédő szervezet, a Muslim Public Affairs Commitee (MPAC UK) nyolc további szobor ledöntésére, illetve megrongálására vonatkozó listát tett közzé a hétvégén a Facebookon. Ezen olyan nevek szerepelnek, mint a mai Zambia és Zimbabwe elődjét, Rhodesiát megalapító Sir Cecil Rhodes, vagy a rabszolga-kereskedelemből meggazdagodott Robert Milligan és William Backford. De szerepelnek a Brit Kelet-indiai Társaság egykori vezetői is, akik csak fűszerekkel kereskedtek, emberekkel nem.

Egyelőre nem tudni, hogy BLM-aktivisták megfogadják-e az MPAK UK javaslatait, de utóbbi szerepe egyre erősödik Nagy-Britanniában. A társaság székhelye Birminghamban található, amellyel kapcsolatban a Daily Mail 2017-ben azt írta, hogy „Britannia dizsihadista központjává” vált, a One America hírcsatorna pedig már 2016-ban arról számolt be, hogy rövidesen több muszlim állampolgár fog ott élni, mint őshonos brit.

A statue of Winston Churchill has been sealed inside a protective steel barrier ahead of a massive London protest which Prime Minister Boris Johnson says has been "hijacked" by extremists. https://t.co/2qX6z4jGPy

— The Sydney Morning Herald (@smh) June 12, 2020