Az ellenzék nem tiltaná ki az LMBTQ-mesekönyvet az óvodákból (videó)

Nincs baja az ellenzéknek a gyermekeknek szóló LMBTQ-propagandával. A Hír TV által megkérdezett baloldali kerületvezetők nem tiltanák ki az óvodákból és az iskolákból a Meseország mindenkié című könyvet, mint Csepel polgármestere, Borbély Lénárd. Ő tegnap jelentette be, hogy arra kéri a városrész pedagógusait, hogy ne olvassanak fel a könyvből a gyerekeknek – írja a Magyar Nemzet.

Eközben a Mi Hazánk Mozgalom újabb kiadványt semmisített meg: Dúró Dóra szerint a Meseország mindenkié című kiadványhoz hasonlóan ez a könyv is homoszexuális propagandát tartalmaz. A politikus hozzátette, a párt törvénymódosítást kezdeményez az ügyben.

Csepel betiltotta az óvodásokat érzékenyítő mesekönyvet

Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere kitiltotta a XXI. kerületi óvodákból a heves tiltakozásokat kiváltó Meseország mindenkié című gyermekkönyvet, amely a kötet számos bírálója szerint a genderpropagandára érzékenyítené a kisgyermekeket.

Több megkeresés érkezett hozzánk, ezért szeretném megkönnyíteni a sajtó számára a hiteles tájékoztatást. Polgármesteri utasítással betiltottam Csepelen az összes önkormányzati fenntartású óvodánkban és bölcsődénkben a Meseország mindenkié című könyvet.

Hagyják békén a gyerekeinket! – írta Facebook-oldalán Borbély Lénárd.

Középpontban a meleg Hamupipőke

A könyvben klasszikus meséket írtak át úgy, hogy a hőseik valamilyen kisebbségi csoporthoz tartozzanak. A kötet azonban a szexuális másságra koncentrál, a cél a homoszexuális propaganda eljuttatása a gyermekekhez. Nem véletlen, hogy a kiadója is a Labrisz Leszbikus Egyesület.

A csepeli óvodákat és az oda járó gyermekeket, szüleiket a polgármester döntésével megkímélik attól a rendkívül feszült és heves érzelmeket kiváltó vitától, hogy kell-e homoszexuális propagandával tömni a fejüket akkor, amikor még a szexualitással sincsenek tisztában.

A látszat csal

A Meseország mindenkié kiadvány klasszikus mesekönyvnek látszik, színvonalas, sokunk által látogatott könyvesboltok is árulják, könnyen kerülhet olyan családok kosarába is, akik a szó klasszikus értelmében vett mesekönyvet kívántak vásárolni. A kiadó valós célja kétséget kizárólag lepleződött le azzal, hogy a kötethez általános iskolai pedagógiai foglalkoztatót, iránymutatást is készítettek.

A Rubinpiros madár meséhez például – önkéntes részvétel mellett – javasolt feladat így szól: „Mi lenne, ha fordítva alakult volna a mese: a mesehős egy hős férfi, aki nővé akar változni. Miket csinálna, miután átváltoztatta őt Poszeidón (ugye nem katonának állna, hanem…)? Hogyan fogadták volna őt a többiek? El lehet játszani a gondolattal: a lányok fiúk lesznek és fordítva (akár mondhatjuk nekik azt, hogy egy napra). Hogyan változna meg az a napjuk? Mit csinálnának máshogy?”

A tisztelt olvasó maga dönthet arról, hogy mennyire szeretné, ha ilyen iránymutatások alapján dolgoznák fel a meséket a magyar kisiskolások.