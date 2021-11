Az európai jobboldal nem kér Márki-Zayból

Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja Márki-Zay Péter jövő heti brüsszeli útjának. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a balliberális portálok szerint „nagyágyúkkal” találkozik majd az EU-ban, de a Magyar Nemzet úgy tudja: még a politikai fősodor is óvatos az irányában. Manfred Weber, az emlegetett nagyágyú sem biztos, hogy asztalhoz ül a kormányfőaspiránssal.

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje háromnapos munkalátogatásra érkezik Brüsszelbe a jövő héten, a vizitet a 444.hu harangozta be Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselőre hivatkozva, aki a politikus uniós programját szervezi. Mint írták, a keddtől csütörtökig tartó úton a hódmezővásárhelyi polgármester „fontos emberekkel” találkozik majd: az Európai Parlament és az Európai Bizottság tisztviselői, így frakcióvezetők és biztosok is fogadják.

A bizottság ködösít

„A tervezett program alapján nemcsak a szocialista, zöld és liberális, hanem a néppárti, illetve a jobbközép oldalhoz közel álló szervezetek és szakértők is jelezték, hogy szívesen találkoznának vele” – írta a honlap. A Magyar Nemzet kérdésére az Európai Parlament jobboldali frakcióihoz, az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint az Identitás és Demokrácia politikai csoportokhoz tartozó források kijelentették, hogy nincs terítéken egyeztetés Márki-Zay-jal. Az Európai Bizottság (EB) e sorok írásáig szintén inkább ködösített a lehetséges találkozókkal kapcsolatosan – jegyzi meg a Magyar Nemzet cikke. A testület vezető szóvivője azt ajánlotta a lap figyelmébe, hogy időben közzéteszik a munkaprogramban, ha a miniszterelnök-jelölt és uniós biztosok egyeztetnek egymással.

Péntek délutánig nem született ilyen, a jövő hétre vonatkozó bejegyzés az Európai Bizottság részéről. A lap brüsszeli forrásai szerint a politikus – Ujhelyi István kapcsolatai révén – végül Elisa Ferreirával, az EB kohézióért és reformokért felelős biztosával, korábbi szocialista EP-képviselővel találkozhat. Emlékezetes, a héten Márki-Zay szintén kevésbé ismert EP-képviselőkkel, a francia elnök pártjához tartozó Valérie Hayerrel és Pierre Karleskinddel tárgyalt Budapesten.

Weber, a „nagyágyú”

Árulkodó, a vizitről a HVG.hu még tegnap is azt írta, hogy az „brüsszeli nagyágyúkkal” hozhatja össze Márki-Zayt. A Euronewstól származó információk szerint a nagyágyú nem más, mint Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője. A magyar kiadással is bíró brüsszeli portál mindenesetre nem írta biztosra, hogy Weber asztalhoz ülne a baloldali miniszterelnök-jelölttel. Szerintük erre lényegében amiatt van esély, mert a bajor egy közelmúltbeli frakcióülésen az ellenzéki előválasztás eredményét ajánlotta a néppárti képviselők figyelmébe. A Magyar Nemzet is rákérdezett a néppártnál a Márki-Zay-jal való találkozóra, azonban csak annyit mondtak, hogy Manfred Weber Brüsszelben dolgozik a jövő héten. Ismert, a Fidesz idén tavasszal hagyta el a balra tolódó párt EP-frakcióját. Orbán Viktor miniszterelnök a héten Matteo Salvinivel, az olasz Liga vezetőjével és Mateusz Morawieckivel, Lengyelország miniszterelnökével, a Jog és Igazságosság párt egyik alelnökével egyeztetett egy új európai politikai csoport létrehozásáról.

Brüsszeli irány

Akárcsak egykor Karácsony Gergelyt, Márki-Zay Pétert is inkább EU-konformjelöltnek tartja a brüsszeli politikai fősodor, legyen szó olyan aktuálpolitikai jelentőséggel bíró témákról, mint a rezsiharc, a migráció, a jogállamiság vagy az LMBTQ-jogok. Árulkodó, az uniós berkekben irányadó portál, a Politico máris kiemelten foglalkozik Márki-Zay-jal, egy friss podcastjükben lényegében kampányoltak is mellette, például a családpolitikai nézeteivel érvelve. „Az LMBTQ-jogok, valamint az azonos neműek egyenlősége mellett foglal állást. Ez nagyon szokatlan egy közép-európai konzervatív politikustól” – hangzott el az adásban, majd ezzel szöges ellentétben azt is hozzátették: a jobboldali sajtó támadása pusztán álhír, amikor a hódmezővásárhelyi polgármestert a baloldal bábjának nevezik. Az uniós piros pontokat Márki-Zay Euronews csatornának adott friss interjúja is bebetonozhatta. Ebben a kormányfőaspiráns arról beszélt: sem a lengyel, sem a magyar illiberalizmus nem lehet példa Európában. A jelenséggel kapcsolatban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője friss videójában kifejtette: az ellenzéki miniszterelnök-jelölt politikáját a külföldi érdekek kiszolgálása is meghatározza.

EU-s premier A Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviselete és a Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság szervezésében jövő kedden kerül bemutatásra az Elkxrtuk című, valós eseményeket bemutató politikai thriller Brüsszelben. Az esemény apropóján a Fidesz európai parlamenti delegációja tegnapi közleményében azt írta: 2006-ban Gyurcsány Ferenc parancsára rendőrcsizmák tiporták a jogállamiságot Magyarországon, azonban „Brüsszel urai, a jogállamiság brüsszeli élharcosai a fülük botját sem mozdították”. „Ha kicsit is érdekli őket a jogállam valódi védelme, akkor jöjjenek el megnézni a jogállamiságra brutálisan rátámadó Gyurcsány-féle tömeges rendőrterrort bemutató filmet” – mondta Deutsch Tamás delegációvezető, hozzátéve: a brüsszeli premier különlegességét épp az adja, hogy állandóan Brüsszelben oktatják ki a magyarokat jogállamiságból.

Borítókép: A brüsszeli sajtó az LMBTQ jogok élharcosaként tekint a hódmezővásárhelyi polgármesterre (Fotó: Mirkó István)