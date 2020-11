Az evangélikus templomokat sem zárják be

Az evangélikus templomokat nem zárják be, az istentiszteletek is megtarthatók, de azokon az éneklés és az úrvacsoraosztás nem megengedett – olvasható a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának az MTI-hez is eljuttatott szerdai pásztorlevelében.

A koronavírus-járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet idejére a püspökök kérése, hogy nyilvános istentiszteletet csak ott szervezzenek, ahol az a templom mérete vagy a gyülekezet kis létszáma miatt biztonságosan, egymás iránti felelősséggel, a „hatályos állami és önkormányzati védelmi intézkedésekkel összhangban" megtartható. „Az alkalmakon a járvány terjedése szempontjából különösen veszélyes éneklés és úrvacsoraosztás nem megengedett". Ha a gyülekezet elnöksége úgy ítéli meg, hogy a tárgyi vagy személyi feltételek nem adottak a védekezési szabályok betartásához, a püspöki tanács a személyes találkozással járó istentiszteleti alkalmak elhagyását és online istentiszteletek tartását javasolja. Kérik továbbá a közösségeket, hogy ne tartsanak gyülekezeti hétközi programokat személyes jelenléttel, és a testületi üléseket és választásokat is halasszák el a veszélyhelyzet utáni időre. A püspökök javasolják a tavasszal már kipróbált online és egyéb alternatív, biztonságos megoldásokat, hozzátéve, hogy sokaknak „lelki épülést jelent, ha írott igehirdetéseket vehetnek kézbe", és a lelkészek összefogásával akár több gyülekezethez is lehet előzetesen rögzített igehirdetést eljuttatni. A lelkészeket arra is kérik, hogy végezzenek telefonos és internetes lelkigondozást, a híveket pedig arra, hogy „éljenek a szétszakadozottságban is közösséget teremtő ima erejével". Úgy fogalmaztak: „Hordozzuk imádságos szeretetben közösségeink mellett a betegeket, orvosokat és ápolókat, szociális és diakóniai dolgozókat és ellátottakat, valamint egyházi iskoláinkat."