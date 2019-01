Az Iszlám Állam volt katonái harcolnak Ukrajna oldalán

A The Times magazin riportja szerint az orosz szakadárok ellen küzdő ukrán hadsereghez olyan csecsenek csatlakoztak, akik korábban az iszlamista terrorállam kötelékében kaptak kiképzést.

A The Times magazin riportcikke szerint az ukránok oldalán harcoló csecsen katonák közül többen is elismerték, hogy korábban az Iszlám Állam dzsihadista harcosai voltak, Irakban és Szíriában kaptak katonai kiképzést, illetve ott részt vettek a harcokban is – adja hírül a 888.hu.

A brit portál „Putyin a mi ellenségünk is” című írása a csecsen önkéntesekből álló Sheikh Mansur zászlóaljról szól, mely az ukrán állami hadsereg részeként lett felállítva. Mint a 888.hu írja, a The Times-nak az egységparancsnoka, Muslim Cheberloevsky azt nyilatkozta, hogy

ő és a többi csecsen származású önkéntes is azért vállalta az ukrán állami hadsereg kötelékében való harcot, mert az ukránokéval közös az ellenségük, ami Oroszország és Putyin elnök.

A cikk ugyanakkor egy másik összefüggést is feltár a csecsen katonákkal kapcsolatban: mint írják, tagjaik között többen is az Iszlám Államtól kaptak kiképzést Irakban és Szíriában,

ezek az emberek dzsihadistákként még harcoltak is az iszlamista terrorállam oldalán.

A cikk szerint a Sheikh Mansur csecsen zászlóalj tagjainak a száma 100-150 főre tehető, akik közül a moszkvai hatóságok sokakat oroszországi terrorcselekmények elkövetésében való részvétellel vádolnak.

A 888.hu írása rávilágít, hogy az, hogy a csecsen harcosok maguk ismerték el, hogy szoros kapcsolatban álltak az Iszlám Állammal, érdekes, új helyzetet teremtett. Eszerint ugyanis az ukrán állam oldalán az Iszlám Állam által kiképzett erők harcolnak az orosz szakadár erők ellen – tehát dzsihadistákhoz kötődő katonák harcolnak olyan európai állam hadseregének kötelékében harcolnak, amely az EU és a NATO tagja szeretne lenni.

