Az MSZP-hez vezetnek a Fenyő-ügy szálai

Az MSZP karitatív tagozatának egykori vezetőjétől, D. I. A.-tól foglalták le – mások mellett – azokat a hangfelvételeket, amelyeket Portik Tamás az 1990-től az elfogásáig folytatott beszélgetéseiről készített. Többek között Gyárfás Tamással és pártpolitikusokkal, illetve gazdasági szereplőkkel zajlott párbeszédekről van szó, amelyek kapcsán az országos politikát érzékenyen érintő botrány készülődik – olvasható a Magyar Idők hírösszefoglalójában.

Néhány héttel ezelőtt Portik Tamás 1990-es évek elejétől a letartóztatásáig rögzített több száz órányi hangfelvételét foglalta le a rendőrség – tudta meg a PestiSrácok.hu.

a vágatlan felvételek egy része az 1990-es évek olajmaffia-botránya egyik kulcsszereplőjének számító Portiknak az alvilági üzlettársaival, valamint a közélet több szereplőjével, köztük a Fenyő János médiavállalkozó elleni gyilkosság megrendelésével gyanúsított Gyárfás Tamás egykori sportvezetővel folytatott beszélgetéseit tartalmazza.

A több házkutatás után megszerzett, kisteherautónyi mennyiségű adatrögzítő feldolgozása jelenleg is folyamatban van, de azt már most tudni lehet, hogy a Fenyő-ügy megoldása mellett a hangfelvételek választ adhatnak az 1990–2000-es évek szervezett bűnözésének meghatározó mozzanataira – írta a PestiSrácok.hu. Itt szóba kerülhetnek robbantások, köztük politikai színezetűek is, továbbá olajbűnügyek.

A Magyar Idők ezzel kapcsolatban arról értesült, hogy az adathordozók lefoglalása során célkeresztbe került Portik egykori üzlettársai közül egy német–magyar kettős állampolgár is, aki egykor az MSZP karitatív tagozatának első elnökeként került évekkel ezelőtt a nagypolitikába.

A D. I. A. monogramú férfit Portik egyik pénzkezelőjeként nevesítette a Heti Válasz még 2012-ben.

A Magyar Idők tavaly május 10-én számolt be arról, hogy a Fenyő János kivégzésére történt felbujtás, illetve a gyilkosságra adott megbízás egy jóval nagyobb ügy mellékszálának tűnik,

Gyárfás, Portik és Ihász Sándor volt fővárosi főügyész meg­gyanúsítása mögött ugyanis államtitkokkal tarkított ügy sejthető, amely akár az országos politikát is érzékenyen érintheti.

A Magyar Idők ekkor őszre tette a botrány kirobbanását, amelyre a jelek szerint további fél évet kellett várni.

a nyomozó hatóság szerint Gyárfás felbujtotta Portikot, hogy ölesse meg Fenyő Jánost, s az olajbűnözés kapcsán elhíresült férfi Jozef Rohácot bízta meg a gyilkossággal.

Ihász Sándort pedig bűnpártolás gyanújával hallgatták ki az ügyben, miután kiderült: 2017 októberében átvette Gyárfástól a Fenyő-gyilkosságról Portik Tamással folytatott egyik beszélgetés hangfelvételének leiratát, és bár látnia kellett volna, hogy fontos új bizonyítékról van szó, azt mégsem adta át az ügyben nyomozó rendőröknek.

A PestiSrácok.hu szerint a Magyar Idők által volt MSZP-s tisztségviselőként is azonosított férfi és a vele kapcsolatban álló,

Portikhoz ugyancsak köthető vállalkozók tavaly nyár végén e-mailben, német álnéven többször is megkeresték Gyárfás ügyvédjét, Bánáti Jánost. Közölték, hogy rendelkeznek a Gyárfás–Portik-hangfelvételek vágatlan verziójával, amiért „tárolási díjat” kértek.

Utaltak rá, hogy ők állnak a korábbi, a Fenyő-ügyet kirobbantó 2017-es megkeresések mögött is, és hogy szándékaik komolyságát bizonyítsák, a legutóbb elküldött, rossz minőségű, a rendőrséghez is eljutott vágott hanganyag jobb minőségű verzióját postán elküldték Bánátinak.

Az ügyvéd a hanganyagot átadta Gyárfásnak, aki azt nem továbbította az ellene felbujtóként vizsgálatot folytató Nemzeti Nyomozó Irodának, s azt csak a rendőrök felszólítására adta át.

E miatt a hanganyag miatt akarhatták tanúként kihallgatni Bánáti Jánost, akiről szombaton írtuk meg, hogy kizárták az ügyből.

Azt még nem lehet tudni, hogy a Gyárfással folytatott beszélgetéseken túl még kivel, melyik jelenlegi vagy volt szocialista politikussal, a párthoz közel álló vállalkozóval folytatott beszélgetés felvétele landolt a nyomozóknál.

Az azonban tény: az olajbűnözés zászlóshajójának számító Energol Rt. egykori igazgatója 2008-ban, a Vadrózsa étteremben a Gyurcsány-kormány polgári elhárítását vezető Laborc Sándorral, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójával történt egyeztetése során eldicsekedett a tábornoknak azzal, hogy számos MSZP-s politikust támogatott anyagilag, és kiváló szocialista kapcsolatokkal rendelkezik.