Bebizonyosodott, hogy a katonák nem csak a fegyverekhez értenek

A koronavírus-járvány idején bebizonyosodott, hogy a Magyar Honvédség, a katonák nem csak a fegyverekhez értenek, nem csak háborús feladatokra, béketeremtésre alkalmasak – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter kedd este egy budapesti háttérbeszélgetésen.

Benkő Tibor elmondta, hogy a honvédség mintegy 2 ezer katonája segítette a járvány elleni védekezést. 105 létfontosságú magyar vállalatnál honvédelmi irányító törzsek koordinálták a munkát. A 108 egészségügyi és szociális intézményben szolgálatot teljesítő kórházparancsnok közül 51 katona volt. Országszerte 1034 idősotthon fertőtlenítését végezték el. Mindemellett a katonák előszűrő sátrakat építettek, járőröztek, segítették a határvédelmet, a humanitárius korridor biztosítását, továbbá őrzés-védelmi feladatokat is elláttak.

A miniszter kitért arra is, hogy a Magyar Honvédség a gazdaságvédelmi akcióterv munkahelyteremtő programjából is kiveszi a részét. A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével 3000 embert akár 1 éven keresztül tudnak ily módon foglalkoztatni. Hozzátette: szolgálatuk végén a tartalékosok hosszú távon is választhatják a katonai szolgálatot, de ehhez szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük.

Benkő Tibor elmondta, hogy a honvédségnél kiemelten fontos a nyugállományú katonákról való gondoskodás. Ezt segíti az úgynevezett obsitos és veterán program, előbbi valamennyi, hosszabb ideig katonaként szolgált embert érint, utóbbi külön foglalkozik a tűzharcban is részt vett katonákkal. Jelenleg is folynak a tárgyalások a nyugállományú katonák kedvezményeinek, pénzügyi támogatásának megvalósítási lehetőségeiről – ismertette.

A miniszter kiemelte: mindennek az alapja a biztonság. A honvédelemre, a biztonságra mindig kiemelt figyelmet kell fordítani. Ez volt a szemlélet a 2021-es költségvetés tervezésekor.

Benkő Tibor hangsúlyozta: egy év alatt 30 százalékkal, 778 milliárd forintra emelkedik a honvédelmi költségvetés, ami 1,66 százalékos GDP-aránynak felel meg. Várhatóan 2024-re elérjük a NATO által elvárt 2 százalékos mértéket – tette hozzá.

Benkő Tibor szólt arról is, hogy folytatódik a haderőfejlesztési program. Még ebben az évben érkezik 12 Leopard 2A4 típusú harckocsi, 4 Zlin típusú kiképző repülő, és év végéig 18 Airbus H-145 M könnyű helikopter lesz már a Magyar Honvédség hadrendjében.