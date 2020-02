Elkészült az új nemzeti biztonsági stratégia

A nemzetbiztonsági kabinet elfogadta az új nemzeti biztonsági stratégiát – jelentette be Benkő Tibor honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezletén kedden.

Benkő Tibor közlése szerint ezzel párhuzamosan megkezdték a katonai stratégia kidolgozását.

A miniszter elmondta: a nemzetbiztonsági stratégia katonai része kiemelt figyelmet fordít az európai védelmi képesség kérdésére. Ez nem csak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága, hanem minden tárca feladatkörét érinti. Az európai védelmi képesség kapcsán példaként említette a Franciaországgal és az Egyesült Királysággal ápolt kapcsolat erősítését.

Kitért arra is, hogy az ország nemzetközi szerepének vonatkozásában rendkívül fontos, hogy az attaséhivatalok számát bővítsék. Tavaly három új attaséhivatal nyílt a nagykövetségek mellett. Idén újabb három megnyitását tervezik.

A miniszter kijelentette: „program és terv szerint haladunk”. Erre bizonyítékul szolgálnak például az új technikai eszközök, az anyagi készletek, a megkezdett fejlesztések – közölte.

Benkő Tibor 2020 kiemelt feladatai között említette

a szervezeti átalakítás folytatását,

a nemzetközi vezetőszervek létrehozását,

a Magyar Honvédség Parancsnoksága Székesfehérvárra költöztetésének folytatását,

a hadkiegészítési rendszer átalakítását,

a 2020-as Zrínyi Miklós-emlékévre és

a jövő nyárra tervezett repülőnapra való felkészülést.

A 2020-as év várható fejlesztéseit bemutatva azt mondta, az eszközök ütemterv szerint érkeznek.

Szólt arról is, hogy a budapesti honvédkórház szervezeti átalakítás előtt áll. Kiemelt helyet kívánnak elfoglalni a magyar egészségügy fejlesztésében – jelentette ki a miniszter.

A tárcavezető előadásában emlékeztetett: tavaly megvalósult a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar dezintegrációja. Ezzel a honvédelmi ágazati és a katonai feladatok különváltak. Mint elmondta: a minisztériumnak három feladata van:

meg kell fogalmaznia, mit vár el a katonáktól, a Magyar Honvédségtől, a feladathoz hozzá kell rendelnie az erőforrásokat, és szigorú ellenőrzést és kontrollt kell gyakorolnia.

Hozzátetette: a Magyar Honvédség Parancsnokságának létrehozásával arra törekedtek, hogy „a pénzt, paripát, fegyvert oda kell adni a katona kezébe”. Ez kell ahhoz, hogy a katona törvényben rögzített feladatainak eleget tegyen. Ennek felhasználását viszont szigorúan ellenőrizni kell – jegyezte meg.

Újféle kihívások, modern haderő

A miniszter kiemelte: új világrend van kialakulóban, a katonai kihívások is jelentős változáson mennek keresztül. Új hadviselési forma jelent meg, a hibrid hadviselés, sok az instabil állam, napjainkban is rendszeresek a különböző terrortámadásokról szóló hírek. Emellett a tömeges illegális migrációval már 2015 óta küzd az ország. Kitért arra is, hogy

a NATO két veszélyeztettséggel számol: keleti (orosz) és déli fenyegetettséggel.

Utóbbi egyre nagyobb hangsúlyt kap a NATO különböző szintű értekezletein – közölte.

A biztonsági környezetet figyelembe véve a kormány úgy döntött, hogy modern, ütőképes, a hazája iránt elkötelezett, lojális katonákból álló, modern felszereléssel rendelkező haderőre van szükség. „Ezzel tudjuk biztosítani az ország biztonságát, és ezzel tudunk hozzájárulni a nemzetközi biztonsághoz” – emelte ki.

Tartalékosrendszer és utánpótlás-nevelés

A miniszter azt mondta: a Nyugat-Balkán békéje Magyarország számára elsődleges fontosságú kérdés. Azt mondta: még erősebb, még komolyabb, még megbízhatóbb feladatrendszert kívánnak a Nyugat-Balkánon kiépíteni. A miniszter ezzel együtt kiemelte: nemcsak a Nyugat-Balkánon és a balti államokban kell felkészültnek lenni, hanem Közép-Európában is. Ezért kezdeményezték egy közép-európai többnemzeti hadosztály-parancsnokság és egy regionális különleges műveleti parancsnokság létrehozását. Megtették továbbá a kezdeti lépéseket a nemzeti hadiipar kialakítására, és a tartalékosrendszer kiépítésében is előrelépést értek el.

Kiemelt fontosságúnak nevezte a társadalommal való kapcsolat erősítését, az utánpótlás-nevelést. Elmondta, a honvédség létszáma folyamatosan nő, de nem kellő mértékben. Az önkéntes tartalékos katonák száma meredeken növekszik. A miniszter kiemelte a honvédkadétprogram bővítését, és azt mondta: 2030-ig 8-10 katonai középiskolára van szükség.

Haderőfejlesztés és életpályamodell

A miniszter elmondta: idén is folytatódik a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program. Az eddigi eredmények közül szólt a magyarországi kézifegyvergyártásról, a többfunkciós Airbus helikopterek beszerzéséről. Emlékeztetett, a program egyik része a katonákról szól. Ebben kiemelt fontosságú a társadalommal való kapcsolattartás, valamint az életpályamodell. Utóbbit – mint kiemelte – folyamatosan aktualizálni kell. A program másik része a haderőfejlesztés. Ennek kapcsán a kutatás-fejlesztést és az innovációt hangsúlyozta.

A gazdálkodásra áttérve azt mondta, ez az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat. Korábban nem létező anyagi támogatásból kellett működtetni a honvédséget. Most a honvédelmi és haderőfejlesztési programhoz viszont megkapták a szükséges anyagi forrást is – jelentette ki.

Szólt a NATO azon elvárásáról is, miszerint a védelmi kiadások legalább 20 százalékát haderőfejlesztésre kell fordítani. Ezt túl is teljesítették – közölte. Emlékeztetett a kormány azon vállalására is, hogy elérik a GDP 2 százalékos arányt a védelmi kiadásokban.

Elmondta, a 2015-ben megkezdett, átlagosan 50 százalékos illetményfejlesztés utolsó 5 százalékát tavaly teljesítették. Ezen felül tavaly decemberben, elismerve az egyenruhás fegyveres szolgálatot, a katonák 500 ezer forintos „fegyverpénzt” kaptak, most januárban pedig 10 százalékos illetményemelést.

Borítókép: Benkő Tibor honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezletén a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2020. február 4-én