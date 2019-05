Benkő Tibor: Magyarország történelmének a hősökre kell épülnie

Nekik köszönhető, hogy Magyarország megmaradhatott a Kárpát-medencében, és a magyarság megmaradhatott az országban

A honfoglalástól napjainkig a magyar népre mindig jellemző volt, hogy törekedett az önállóságra, a függetlenségre, szabadságának kivívására – emlékeztetett a honvédelmi miniszter csütörtökön Budapesten, a honvédelem napja alkalmából tartott központi ünnepségen.

Benkő Tibor megjegyezte, a magyarokra ugyanakkor jellemző a pesszimizmus is. Ezért – folytatta – itt az ideje, hogy

a fiataloknak bemutassák Magyarország hőseit, azokat a hadvezéreket, katonákat, politikusokat, akik Magyarország érdekében cselekedtek, akiknek köszönhetően Magyarország megmaradhatott a Kárpát-medencében, és a magyarság megmaradhatott az országban.

A Honvédelmi Minisztérium központi ünnepségén elismeréseket is átadtak. A miniszter azt mondta, az elismerés mindig a legjobbaknak szól, akik kapják, legyenek rá büszkék, de maradjanak szerények. A legjobb cím kiérdemlése felelősséggel és kötelezettséggel is párosul. Legyenek példaképek a jövőben is! – mondta Benkő Tibor.

A miniszter beszélt arról is, hogy elindítottak egy erős honvédelmi és haderőfejlesztési programot. Annak fontos része, hogy a katonákat a 21. század kihívásainak megfelelő eszközökkel szereljék fel, de legalább ilyen fontos maga a katona is.

A honvédelem napja alkalmából szólni kell arról is, hogy a katonák, akik ezt a hivatást választják, találják meg számításukat a Magyar Honvédségben – hangoztatta, kiemelve: olyan életpályát kell biztosítani a katonáknak, hogy egyszerre érezzék az ország vezetésének és a társadalom támogatását is – közölte.

Benkő Tibor a Stefánia Palotában tartott ünnepségen beszéde végén emlékeztetett: a honvédelem napja alkalmából a hétvégén a budaörsi repülőtéren haditechnikai bemutatót tartanak, amelyre valamennyi érdeklődőt várnak.

A magyar katonáknak 1849. május 21-én, a tavaszi hadjárat végén három hétig tartó ostrom után sikerült visszaszerezniük a budai Várat. Ennek emléket állítva 1992 óta május 21. a honvédelem napja.