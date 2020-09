Bevált megoldás: inkább délelőttönként vásárolnak az idősek

Nem volt osztatlan sikere a lakosság körében tavasszal a 65 év felettieket védő délelőtti idősávnak a boltokban, mert a közös felelősséggel járó vírusvédekezés logikus eszköze helyett sokan a személyes szabadságuk korlátozását látták benne. Most, hogy a kormány nem változtat a megszokott körülményeken, egyre többen önként alkalmazzák a korábbi módszereket.

Kihasználják az idősek a délelőtti időszakot a vásárlásra, amikor a boltokban kevesebben fordulnak meg, és így kisebb az esélye, hogy elkaphatják a terjedő koronavírust. Egyre több élelmiszerüzletben tapasztalják, hogy

a veszélyeztetett korosztályhoz tartozók megfigyelik a vírusfertőzés szempontjából biztonságosabb körülményeket, és ahhoz alkalmazkodnak.

Ugyan a kormánynak nem áll szándékában a 9–12 órás idősáv ismételt bevezetése, ám attól még tény, hogy hatékony, ha nem a kockázatos időpontban vásárolnak azok, akiknek az járványügyi szempontból veszélyesebb – jelezte a Magyar Nemzetnek a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

Bubenkó Csaba emlékeztetett: a lakosság egy része nehezen alkalmazkodott a megszokott rutintól eltérő korlátozásokhoz, ezt a kereskedelemben is figyelembe veszi a kormány, és az ősszel biztosítja, hogy ne torpanjon meg újra az élet.

„Mivel a vásárló most nem érzi korlátozva magát, nincs ellenállás, sőt sokan már maguktól redukálják a fogyasztási szokásaikat. Az idősek is keresik a módjait, hogy egyénileg védekezzenek. Úgy tűnik, már ők is rugalmasabban kezelik, hogy változtak a hétköznapok,

és például a nagyvárosokban élénk maradt az internetes vásárlás ebben a körben.

Emellett jobban visszafogják a délutáni, hét végi áruház-látogatásokat, a nyilvános programokat. Vannak, akik teljesen átálltak a piacos beszerzésre, mert biztonságosabbnak érzik, mint a zárt üzleteket” – sorolta a szakszervezeti vezető, aki szerint ez azért biztató, mert ha minél többen követik a felelősebb eljárásokat, hamarabb túljutunk a járványon úgy, hogy nem kellenek nyomasztó korlátozások.

Intő példának tartja, hogy május óta volt előírás a maszk viselése vásárláskor, amit szeptemberben már hangsúlyosan kértek a szakemberek. A vírustagadó tiltakozások közepette viszont a Covid átvette az irányítást, aminek bírsággal, ellenőrzéssel rendszerbe állított, szigorú kötelezettség lett a vége. „Jobban járunk, ha minél többen önkontrollt gyakorolunk” – fogalmazott Bubenkó Csaba.

„Az élelmiszerboltokban és a drogériákban fordulnak meg a legtöbben, hétköznaponként a délelőtti időszak a legkevésbé zsúfolt. Attól is függ, hogy nagyvárosi vagy falusi üzletről van szó, annak mekkora a fogadó területe, de az átlagos méretű boltok 20-21 órakor zárnak be, míg a nagyobbakban 22 óráig lehet vásárolni, a nonstop boltok, trafikok száma mára elenyésző” – ezt már az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára ismertette.

Vámos György elmondta: a gyakorlatban korán reggel, a 8 órás iskola- és munkakezdés előtt erős a forgalom, amikor sokan betérnek friss pék­áruért, egy-egy napi termékért.

Az idősebbek a legkisebb kockázattal 9-10 óra körül tudnak az üzletekbe menni, mivel mindig a délelőtti órákban vásárolnak a legkevesebben.

„Az iskolaidő után, kora délutántól már újra egyre többen érkeznek a napi fogyasztási cikkekért, és vacsoraidőig inkább már zsúfoltság jellemző. A hétvége más: a pénteki nap második fele a legforgalmasabb, emellett szombat délelőtt is sokan mennek az áruházakba, piacokra” – vázolta.

Kitért rá, hogy visszaerősödött a pia­cok látogatottsága is, ám ott inkább reggelente, délelőttönként van tömeg, ezért egy másik kérdést is fontos tisztázni, ami a jelek szerint nem egyértelmű mindenkinek.

„Ha egy termelői vagy hagyományos piac valamilyen épületben, épületrészben, például csarnokban helyezkedik el, akkor ott az üzletekhez hasonlóan szintén kötelező a maszkhasználat. A nyitott részen, kültéren árusító őstermelők, kereskedők között elvileg nem előírás, de nagyon sokan mégis viselnek maszkot” – mondta Vámos György.