Ismertségének növelése érdekében, illetve azért kezdett „hiperaktív” kampányba Dobrev Klára, hogy egyértelművé váljon: ő a DK politikusa – mondta Kiszelly Zoltán arról, hogy Gyurcsány Ferenc felesége annak ellenére megkezdte miniszterelnök-jelölti kampányát, hogy hivatalosan még nem jelentkezett be az előválasztásra. A politológus szerint míg Gyurcsány „átlopódzik” az oltáspártiságra, Dobrev végigviszi az oltásellenes hangulatkeltést, ami a járvány esetleges felívelésénél szavazatot hozhat a DK-nak.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev végigviszi az oltásellenes kampányt

Gyurcsány Ferencék továbbra is azt a stratégiát alkalmazzák, hogy ha Orbán Viktor a kék sarokban van, akkor ők a pirosban. A cél az, hogy Orbán legádázabb ellenfeleként Gyurcsány jusson az emberek eszébe – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán arról, hogy Dobrev Klára láthatóan annak ellenére megkezdte miniszterelnök-jelölti kampányát, hogy hivatalosan még nem jelentkezett be az előválasztásra, üzeneteinek egyik legfőbb eleme pedig továbbra is a keleti vakcinák elleni bizalmatlanság keltése.

Dobrev hiperaktív kampányba kezdett, elsősorban a közösségi médiában, amire láthatóan súlyos pénzeket költenek.

Emögött az áll, hogy ő még nem olyan ismert, mint régebb óta politizáló vetélytársai, például Karácsony Gergely, így ezt a hátrányt próbálja most ledolgozni – mutatott rá a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója. Hangsúlyozta, mivel Gyurcsány Ferencről még 2010 után is sokan azt gondolták, hogy az MSZP tagja, Dobrev kampányának másik fontos célja, hogy egyértelművé váljon: ő a DK politikusa.

Arról, hogy miközben a baloldal immár hevesen tagadja oltásellenességét, Dobrev Klára viszont látványosan és vállaltan beleáll a témába, Kiszelly azt mondta: az oltásellenes álláspontról nem lehet egyik napról a másikra visszatáncolni, a baloldalon ezért találták ki azt a szereposztást, hogy míg a pártelnökök, így Gyurcsány is manapság „átlopódznak” az oltáspártiságra, másod-harmadvonalbeli politikusaik továbbra is a keleti vakcinák ellen beszélnek, ezzel kiszolgálva a törzsközönségüket, amint tette ezt nemrég például Vágó István is.

Dobrev Klára azért nem engedheti el az oltásellenességet, mert ha a járvány esetleg megint felívelne, akkor arra hivatkozhat, hogy látjátok, mi megmondtuk előre.

Ez esetben a DK joggal remélheti, hogy hozzájuk, mint Orbán legádázabb ellenfeleihez húzhatnak a baloldali szavazók – fogalmazott.

Kiszelly Zoltán összegzésképpen ugyanakkor azt hangsúlyozta: Gyurcsány Ferencnek valójában nem a közös baloldali miniszterelnök-jelölt személye a lényeg, aki később akár lemondhat vagy akár megpuccsolhatják, mint Medgyessy Pétert, hanem a mandátumok többségének a megszerzése. „Gyurcsány nem véletlenül hangoztatta legutóbbi évértékelőjén, hogy a DK tízéves és egymillió szavazója van.

A kétmillió ellenzéki szavazó alapján ez annyit jelent, hogy a helyek fele az övé.

Ekkor pedig már mindegy, hogy ki a miniszterelnök-jelölt, valójában ő a főnök” – mutatott rá a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója. Hangsúlyozta: erre utal az is, hogy noha korábban valamennyi baloldali párt azt állította, hogy mind a 106 körzetben állít jelöltet, az MSZP és a Jobbik nemrég közölte, hogy a körzetek harmadában mégsem indít senkit. „Míg a miniszterelnök-jelöltek a nyilvánosság előtt egymást koptatják, a füstös szobákban zajló háttér tárgyalásokon ennél sokkal fontosabb alkuk születhetnek, amelyeken Gyurcsány érvényesítheti a mandátumok többségére vonatkozó igényét” – mondta Kiszelly Zoltán.

