Dugókat, baleseteket okozhatnak Karácsonyék kerékpársávjai Budapesten

A járvány kellős közepén nehezítik az autósok életét Karácsonyék, miközben a dugódíj is napirenden van náluk.

Nem lesznek tarthatók, dugókat és balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak az ideiglenesen felfestett belvárosi kerékpársávok – írja a Magyar Hírlap alapján az Origo. A járvány kellős közepén nehezítik az autósok életét Karácsonyék, miközben a dugódíj is napirenden van náluk.

A lap emlékeztet, hogy a járványügyi helyzetből adódóan a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új kerékpársávokat alakított ki áprilisban a Bartók Béla úton, a Tétényi úton és az Üllői úton, májusban pedig irányonként egy forgalmi sávot lezártak a Nagykörút három kilométeres hosszán az Üllői út és a Váci út között, így ez a szakasz az autósok számára egysávos lett.

Bár Karácsony arra törekszik, hogy az áprilisban és májusban ideiglenesen kialakított kerékpársávok közül minél több megmaradjon, úgy tűnik, hogy ez csak akadályozná a forgalmat, és még nagyobb dugók kialakulásához vezetne a belvárosban – írja a lap. A koronavírus-járvány elején ugyan visszaesett a gépjárműforgalom, de azóta a védekezés a második szakaszba lépett, a kijárási korlátozás megszűnt, az autós forgalom pedig ismét emelkedik, és nincs annyi kerékpáros, ami indokolttá tenné egész sávok kizárását a forgalomból.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a lapnak elmondta: alapelvárás, hogy biztonságosan kerékpározható legyen a város, és helyes, hogy ehhez újabb, hiányzó szakaszokat jelölnek ki. Viszont

a mostani, hivatalosan is csak ideiglenes felfestésekkel igazából nem oldottak meg semmit.

Ahogy a forgalom visszaépül – és a kormány adatai szerint már most is hetven százalék körüli az autóforgalom nagysága a járvány előttihez képest -, ezek a felfestések nem lesznek tarthatók. Ráadásul sok helyen, például buszmegállóknál a KRESZ-nek ellentmondóan festették fel a jeleket.

A forgalmas belvárosi főutakon csak úgy lehet kulturált és balesetmentes közlekedést garantálni, ha újraosztják a közlekedési felületeket, ahogy például a Kiskörúton történt

– mondta Dorner Lajos a Magyar Hírlapnak. Tudomásul kell venni, hogy az olyan útvonalakon, mint a Nagykörút, nem lehet ugyanott sűrű közösségi közlekedés, két autós forgalmi sáv, kerékpársáv és még parkolás is, mert erre nincs hely, teszi hozzá. Az autósok már most is úgy érzik, hogy ez leginkább ellenük hozott intézkedés.

Dorner Lajos szerint a belvárosban nem a közlekedők közötti párbeszéd mellőzésével kell csökkenteni a forgalmat. Ehhez komplex intézkedésekre, előzetes modellezésre lenne szükség, nem rögtönzött felfestegetésekre, amelyek dugókat okozhatnak, és akár balesetveszélyes helyzeteket is teremthetnek, mint például amikor a kerékpárosokat beterelik az autóbuszok közé.

A Ripost tapasztalatai szerint sincsenek kihasználva a sávok a Nagykörúton, teljesen üresnek látták többször is. A biciklisávokkal Karácsony Gergely csak azt érte el, hogy a Nagykörút forgalomáteresztő képessége a felére csökkenjen, így az autósoknak kétszer annyi időbe telik átjutni egy adott útszakaszon.

Ez pedig megnövekedett környezeti terhelést, azaz a levegő minőségének a romlását eredményezi.

De nem ez az egyetlen mód, amivel Karácsonyék az autósok életét akarják megnehezíteni, a főpolgármester a Népszavának adott szombati interjújában a dugódíj bevezetésének szükségességéről beszélt. Pedig választási programjában még azt ígérte, hogy erre csak a témában indított társadalmi vitát követően kerülhet sor. „Stockholm példáját követve az ideiglenes bevezetés után népszavazással döntünk a fennmaradásáról” – olvasható a kampányanyagban. Megválasztása után viszont Karácsony már azt mondta, hogy „előbb-utóbb mindenképpen be kell vezetni a dugódíjat Budapesten, ez a programomban is szerepel”.