Ebben a kérdésben teljes az egyetértés az amerikai pártok között

Donald Trump amerikai elnök kétpárti támogatottsággal elfogadott törvényt írt alá szerdán az ópiátfüggőség terjedésének megfékezéséről.

Az új törvény értelmében szélesebb körben és olcsóbban hozzáférhető lesz az ópiát tartalmú gyógyszerektől és kábítószerektől függővé vált betegek orvosi kezelése, ugyanakkor megnehezül az ilyen tartalmú szerek forgalmazása. Az elemzők egyhangúlag arra mutatnak rá:

a megosztott amerikai politikai és közéletben ritkaság, hogy egy törvényjavaslatot mindkét párt üdvözöljön és a törvényt kétpárti támogatottsággal el is fogadják.

A törvényt még október elején fogadta el a kongresszus mindkét háza, abban a reményben, hogy sikerül gátat vetni az ópiátfüggőség további terjedésének, amely 2017-ben 72 ezer ember halálát követelte szerte az Egyesült Államokban. Egyes tagállamokban, köztük például az északkeleti New Hampshire-ben különösen súlyos a helyzet.

Az új törvény értelmében a Medicaid néven ismert kormányzati egészségbiztosítás kiterjed majd a kábítószerfüggők orvosi kezelésének finanszírozására,

büntethetővé válik egyes ópiátszármazékok, például a heroinnál is pusztítóbb, szintetikus fentanil postán történő továbbítása,

a külföldről érkező postai küldeményeket külön jelzésekkel kell majd ellátni, valamint új segélyalapokat hoznak létre és oktatási programokat indítanak a kábítószerfüggőség problémájának kezeléséhez.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Donald Trump tavaly közegészségügyi szükségállapotot hirdetett, és ez lehetővé tette, hogy a kormányzat – a kongresszus felhatalmazása nélkül is – gyorsan cselekedhessék az ügyben. A törvény aláírásakor a Fehér Házban az elnök azt hangsúlyozta: kormányzata – ahogyan fogalmazott – „példa nélkül álló erőfeszítéseket tett” a kábító-szerkereskedők és -csempészek megfékezésére, felszámolt gyógyszereket és kábítószereket forgalmazó internetes hálózatokat és lecsapott külföldről érkező, elsősorban postai szállítmányokra is. Az elnök megemlítette, hogy az igazságügyi minisztérium augusztusban két kínai állampolgár ellen emeltetett vádat fentanil és még 250 gyógyszer illegális készítése és forgalmazása miatt. A kínaiak nemcsak az Egyesült Államokba, hanem mintegy 25 másik országba is szállítottak még az illegális készítményeikből.