Egyre arcátlanabbak a migránsok

Szemrebbenés nélkül hazudnak a korukról és tömegesen foglalják el az ingatlanokat a bevándorlók, akiknek sokszor papírjaik sincsenek. Egy hét leforgása alatt négy idős asszonyt is bántalmazott egy magát kiskorúnak mondó migráns, Franciaország második legnagyobb városában pedig több százan önkényesen elfoglaltak egy üresen álló, romos épületet.

Franciaország nyögi a migránsok által okozott károkat és problémákat, rengeteg bűncselekményt követnek el, ráadásul egyre pofátlanabb módon. Gyakran alkalmazott trükk a bűnelkövető migránsok részéről, hogy hazudnak az életkorukról, kiskorúnak mondják magukat, mert ebben az esetben nem büntethetők, ha elkapják őket – írja a V4NA.

A minap egy 22 éves, de magát 15 évesnek mondó fiatal került rendőrkézre, miután a társaival együtt önkényesen elfoglalt, majd pár nap múlva kirabolt egy ingatlant. A fiatalkorúak bírósága elé állították, de a bírónak kétségei támadtak a fiú életkorával kapcsolatban, ezért elrendelte a pontos életkorának a megállapítását a csontvizsgálattal. Ekkor derült ki, hogy valójában nem 15, hanem 22 éves, tehát bőven nagykorú, ennek megfelelően pedig büntethető is.

Ráadásul kiderült az is, hogy a fiatalkorúak bírósága már tavaly is elítélte, igaz, akkor még kiskorúként kezelték, holott már 21 éves volt és a bűncselekményt az ország északi részén követte el. A rendőrség azt is kiderítette, hogy nem csak az önkényes lakásfoglalásban és a lopásban bűnös, hanem október 25. és november 1. között négy idős hölgyre támadt rá a Franciaország déli részén lévő Nîmes városában. Mivel bebizonyosodott, hogy nagykorú, ezentúl már nem a fiatalkorúak bírósága foglalkozik az üggyel. A fiatalembert őrizetbe vették és ügyét a felnőtt elkövetők esetében eljáró bíróság tárgyalja december 1-jén, melyet súlyosbít az a tény, hogy védtelen, kiszolgáltatott személyek ellen követett el támadást – írja a történtekről beszámoló Objectif Gard regionális lap.

A Le Figaro napilapban jelent meg egy cikk egy másik megdöbbentő esetről, melynek főszereplői szintén migránsok, akik önkényesen elfoglaltak Marseille-ben egy 1959-ben épült 240 lakóegységből álló épületkomplexumot, ami olyan rossz állapotban van, hogy lebontásra vár. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki az épülethez, ám a migránsok megneszelték, hogy mire készülnek és addigra a legtöbben elhagyták a területet. A hatóság embereinek kiérkezésekor már csak mintegy 60 fő tartózkodott az elfoglalt ingatlanban. A történtekről Marion Bareille, a kerület republikánus polgármestere is beszámolt a Twitteren. Elmondása szerint a lehető leghamarabb tornatermekben szállásolják el a gyerekeket, ugyanis bár a lakásfoglalók főleg nyugat-afrikai férfiak, nők és gyerekek is vannak köztük.

Pár nappal a rendőrségi akció előtt már menedékbe kellett helyezni néhány migránst az épületből, mert tűz ütött ki. A kimentett 24 személyt a város szállodáiban szállásolták el, a Médecins du Monde segélyszervezet szerint azonban ez nem megoldás, mert sokan ismeretlen helyre távoztak az épületből. Ráadásul míg az elszállásolt nők és gyerekek biztonságban lesznek a téli időszakban, a férfiaknak azonban csak 10 napra biztosítanak szállást a hotelekben.

A most kiürített épületbe azonban semmiképp nem kellene visszamenniük, az ugyanis olyan rossz állapotban van, hogy félő, hogy megismétlődik az a 2018 novemberében történt tragédia, amikor Marseille belvárosában a rue d’Aubagne-ban két társasház összeomlott, a balesetben nyolc ember vesztette életét.

Borítókép: illegális bevándorlók várakoznak az őket elszállító buszokra a Párizs 19. kerületében létesített sátortáboruk felszámolása közben 2016. november 4-én