Elhunyt 180 beteg, 1238 fővel nőtt a fertőzöttek száma

1238 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 306 368 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 180 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 462 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 108 676 fő, az aktív fertőzöttek száma 189 230 fő. Az aktív fertőzöttek 18%-a, az elhunytak 20%-a, a gyógyultak 21%-a budapesti. 7 124 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 522-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. Az egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány egy félévvel meghosszabbította a járványügyi készültséget is. Karácsony szentestéjére, december 24-ről december 25-dikére virradó éjszakára felfüggesztette a kijárási tilalmat, és a magánrendezvények, családi összejövetelek 10 fős létszámkorlátjába a 14 év alattiak nem számítanak bele. A kormány mától felfüggesztette a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratokat is. Az esti kijárási tilalom szilveszterkor életben lesz.

Már lehet regisztrálni a védőoltásra a https://vakcinainfo.gov.hu/ honlapon. A kormány mindent lehetséges külföldi vakcina beszerzéséről tárgyal, eddig 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le. Elsőként a Pfizer-vakcina kap európai gyógyszerhatósági engedélyt, azzal kezdődhetnek meg védőoltások december végén. Az Oltási terv szerint elsőként az egészségügyi dolgozók oltása kezdődik meg, a lakosság tömege oltására 2021-ben kerül sor. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz. A nyugdíjasok számára a posta december folyamán kézbesíti azt a levelet, amelyben Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatja őket a regisztráció lehetőségéről. A nyugdíjasok a levélhez mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével is jelezhetik igényüket a koronavírus elleni oltásra.

A családok és a vállalkozások érdekében a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről rendelkezett – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be szombaton. A családok és a vállalkozások hitel-visszafizetési moratóriumát fél évvel, július 1-jéig meghosszabbítja a kormány. Kiegészül a bértámogatási program. A kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adója január 1-jétől a felére csökken. A gyermeket nevelő és gyermeket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási kölcsönnel segíti a kormány. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amely a felújítás végével vehető igénybe és automatikusan csökkenti a hitel összegét. Részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-kormany-gazdasagvedelmi-akcioterv-kiegesziteserol-rendelkezett

A kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben. A felfüggesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben. A vásárlás során továbbra is kötelező a maszk viselése. Az időseket arra kérjük, hogy ha tehetik, akkor inkább kérjék hozzátartozójuk segítségét a bevásárláshoz, de ha személyesen mennek vásárolni, akkor kerüljék a zsúfolt üzleteket!

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.

Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben résztvevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedési eszközöket. Az ingyenes utazáshoz munkáltatói igazolás szükséges arról, hogy a személy a veszélyhelyzettel összefüggő vagy a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat lát el.

Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Igazolásminta: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-tilalom-alatti-munkavegzesrol-szolo-igazolas-letoltheto-igazolas-minta

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

A középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át.

Továbbra is fontos az iskolák működésének fenntartása, ezért a téli szünetben takarítják az iskolákat, és ahol szükséges, ott a fertőtlenítést a katonák végzik. Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban a téli szünet után egy hét digitális munkarend után várhatóan január 11-én folytatódik a hagyományos munkarend. Az iskolákban továbbra is marad a testhőmérséklet-mérés, és január elejétől a pedagógusok önkéntesen és ingyenesen jelentkezhetnek az Országos Mentőszolgálat gyorstesztelési pontjain. Ha egy óvodában vagy iskolában megjelenik a vírus, az Operatív Törzs dönt arról, hogy szükséges-e rendkívüli szünetet vagy digitális oktatást elrendelni.

Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon. Annak érdekében, hogy a növekvő betegszámmal a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, a halasztható műtéteket felfüggesztették, bővült az ellátásba bevont kórházak és koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak száma.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Az egészségügyi védekezés részeként már zajlik az ingyenes influenza elleni oltások beadása. Folyamatos a háziorvosi praxisok ellátása az influenza elleni védőoltással.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett, további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik.

