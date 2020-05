Elismerte a politikus, hogy eladta a lelkét Sorosnak

Az Soros által pénzelt összes csoport az enyém – jelentette ki a baloldali politikus, aki a most kiszivárgott hangfelvételeken több súlyos dolgot is bevall. Beszél például arról is, hogy milyen befolyása volt az ügyészségre, és hogy milyen zsarolási botrányokba keveredett.

Az Infomax, amely számos jelentést tett közzé Zoran Zaev volt baloldali észak-macedón miniszterelnök bűnügyi kapcsolatairól, és amelynek főszerkesztője, Aleksandar Mitovski éppen ezért nemrégiben felfüggesztett börtönbüntetést kapott, azt állította, hogy a felvételeket egy informátor adta át nekik, és még egyéb érdekesség is napvilágot fog látni – írja a Repbulikára hivatkozva a V4NA hírügynökség. Zaev és társa beszélgetését, akinek személyazonosságát nem fogják nyilvánosságra hozni, egy étteremben vették fel, adták hírül. Az egyik felvételen Zaevet arról kérdezi beszélgetőpartnere, hogy miért adott hangszalagot a szkopjei piti bűnözőnek, Zahir Bekiri alias Causnak, akit olyan hamis dokumentumok előállítása miatt tartóztattak le, amelyeket éppen Zaev pártja, a Szociáldemokrata Unió használt fel a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet (VMRO) tisztviselőinek lejáratására. A hatóságok Caus letartóztatása során olyan hangfelvételeket találtak meg, amelyekről Zaev azt állította, hogy biztonságban vannak a pártjánál, de végül a Különleges Ügyészségi Hivatal birtokába kerültek. Amikor Zaev arról beszél, hogy milyen befolyással bír a Különleges Ügyészségi Hivatalra és annak Katica Janeva által vezetett pártoskodó vizsgálódásaira, megkérdezik tőle, hogy Janeva miért szaglászik Jordan Orce Kamcev üzletember után. Válaszul Zaev egy obszcén jelzővel illeti az üzletembert. Kamcevről kiderült ugyanis, hogy felvette a közte és Janeva segédei, többek között a Boki 13 néven ismerté vált Bojan Jovanovski között elhangzott beszélgetéseket. Így került napvilágra az is, hogy a pénzmosási botrányba keveredett Kamcevtől kenőpénzt csaltak ki, hogy cserébe Janeva szabotálja az ellene zajló nyomozást. A felvétel nyilvánosságra hozatalának köszönhetően viszont Janevát letartóztatták, a Különleges Ügyészi Hivatalt felszámolták, a hatalmas zsaroló botrány pedig egyre inkább Zaev felé terelődött. A beszélgetés végül a 2015-ös „polgári tiltakozások" megvitatására terelődik, amelyeket a Szociáldemokrata Unió támogatott, és ahol az emberek egyértelműen kinyilvánították felháborodásukat a Zaev által kiadott felvételek hallatán. Zaev ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy „azok a civil szervezetek, amelyeket Soros finanszíroz, a hallgatói parlament, az mind az enyém". Ezzel bizonyosságot nyert, hogy a tüntetőket külső pártok, elsősorban a Soros György által vezetett Nyílt Társadalom Alapítvány fizette, hogy elősegítsék a VMRO-DPMNE vezette kormány bukását. A hangfelvételeket szombat délután töltötte fel egy névtelen Youtube-felhasználó. Borítóképünkön Soros György üzletember, tőzsdespekuláns