Európa cenzúrázatlanul – ezzel a címmel szervez online nemzetközi konferenciát szerdán 10 órától a Polgári Magyarországért Alapítvány, amelyen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök, Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke és Janez Janša szlovén miniszterelnök, akik Európa jövőjéről osztják meg gondolataikat.

Orbán Viktor: Európa visszavonulóban van

Orbán Viktor magyar miniszterelnök előadásában az Origo tudósítása szerint azt mondta, hogy Szerbia uniós tagsága nélkül a kontinens biztonságát nem lehet garantálni. Szólt arról is, hogy míg Közép-Európában sok olyan politikus van vezető pozícióban, aki részt vett a kommunizmus lebontásában, addig nyugaton csak Angela Merkel német kancellár. Orbán Viktor kijelentette,

Európa visszavonulóban van, rosszabbul teljesít, mint harminc éve.

Mindez pedig tényeken alapul. 30 éve 1,8 volt a fertilitási ráta, míg ma csak 1,5, és a házasságkötések száma is folyamatosan csökken. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy a biztonságra is egyre kevesebb költ Európa, és az EU világgazdasági súlya is 25-ről 15 százalékra csökkent.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azt mondta, drámaian megváltozott az unión belül a nemzetek egyensúlya a britek távozásával. Jelentősen megnőtt a németek súlya, és ma ismét ők menthetik meg Európát – tette hozzá.

Az elmúlt 22 évben válságról válságra haladt az unió –

tette hozzá. A probléma, hogy mindegyik válságot másként kezelték Nyugat-Európában és Közép-Európában. Mind a gazdasági, mind a migrációs válságot különféleképpen kezelték – mondta a kormányfő.

Egy másik probléma, hogy

Európa nem tudja a problémáit megoldani, de a világ problémáit meg akarja oldani,

és megmondja más országoknak, mit kellene csinálniuk.

Elsőként a saját problémáinkat kéne megoldani – tette hozzá.

Nagy vita lesz az uniós költségvetésről

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azt mondta, az Európa jövőjéről szóló vitában sokan a liberális álláspontot képviselik, míg a másik koncepció a keresztény örökség védelme mellett áll. Hogyan lehet, így összetartani Európa két részét?

A Nyugat nem kényszerítheti a nézőpontját a Keletre, és fordítva sem történhet meg ez

– mondta a kormányfő. Senki ne mondja meg, hogyan éljék az életüket a keletiek – mondta Orbán Viktor.

Az uniós költségvetésről azt mondta, hogy eddig mindig sikerült megegyezni, és most újra kompromisszumra van szükség. Közösen kell kezelni a költségvetést és a következő generáció alapot. Az utóbbi egy hitel, és elosztásának rugalmasnak és igazságosnak kell lennie – hangsúlyozta a magyar kormányfő.

