Fejlövés okozta a volt szovjet vezető, Nyikita Hruscsov fiának halálát

A 84 éves Szergej Hruscsov még június 18-án halt meg a Rhode Island államban lévő Cranstonban. A halottkémi jelentés szerint nem bűncselekmény áldozata lett.

A volt Szovjetunió egykori vezetője, Nyikita Hruscsov az Egyesült Államokban élt fiának halálát fejlövés okozta – jelentette be a cranstoni halottkémi hivatal szóvivője, Joseph Wendelken.

Wendelken azonban arra nem tért ki, hogy Hruscsov öngyilkos lett.

Az AP hírügynökség jelentése szerint Hruscsov felesége kihívta a rendőrséget, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrség már akkor jelezte, hogy nincs bűncselekményre utaló jel.

Szergej Hruscsov a moszkvai energiaipari egyetem elvégzése után mérnökként foglalkozott ballisztikus rakéták, robotrepülőgépek és űrhajók fejlesztésével, a műszaki tudományok doktora és nemzetközileg elismert tudós volt. 1991-ben, mint vendégtanár érkezett az Egyesült Államokba a tekintélyes Brown Egyetem meghívására.

Letelepedési kérelmét két amerikai elnök is támogatta. Richard Nixon és George H. Bush elnökök, valamint Robert McNamara, volt védelmi miniszter támogató levelei is valószínűleg hozzájárultak, hogy 1999-ben ő és a felesége, Valentyina Golenko amerikai állampolgár lett. Ugyanakkor mindketten megtartották orosz állampolgárságukat is. A The New York Times című amerikai lap szerint Szergej Hruscsov 2001-ben azt nyilatkozta: amerikai állampolgárságának apja is örülne.

Szergej Hruscsov 2001-ben, a Providence Journal című lapnak nyilatkozva fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy: „nem vagyok disszidens, nem vagyok áruló. Itt dolgozom és szeretem ezt az országot”.

Hruscsov a Yale Egyetemen is tanított. Az egykori Szovjetunió és a mai Oroszország szakértő történészeként tartották őt számon. Több könyvet írt az apjáról és az orosz társadalomról, és rendszeres előadó volt híres amerikai egyetemektől kezdve montanai vidéki iskolákig sok helyütt. Régóta nyugdíjasként élt cranstoni házában, ahol kertészkedéssel és fafaragással foglalkozott.

Nyikita Hruscsovnak – aki 1953-tól 1964-ig volt a Szovjetunió Kommunista Pártja első titkára – öt gyereke volt, és Szergej volt közülük a legidősebb: 1935-ben született Nyikita Hruscsov harmadik feleségétől, Nyina Kuharcsuktól.