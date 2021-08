Fekete-Győr Andrásnak továbbra sem erőssége a kommunikáció

Kínos és kellemetlen esetek sora van már Fekete-Győr András mögött, aki szerint minden miniszterelnök-aspiráns múltjából előkerülhetnek korábban nem ismert ügyek, így az övéből is. A Momentum elnökének eddigi politikai pályafutását már így is botrányok sokasága jellemzi, ha eddig nem ismert esetek napvilágot látnak, akkor a politikus hiú ábrándokat kerget, amikor kijelenti, hogy van esélye az előválasztás második fordulójába kerülni.

Ismét hallatott magáról Fekete-Győr András, miután sikerült megtalálnia az utat ahhoz, hogy Orbán Viktort és a magyar kormányt gyalázza. Ám az elmúlt napokban nem ez volt az egyetlen olyan megnyilvánulása a közösségi médiában a baloldali politikusnak: általános megrökönyödéshez vezetett, amikor a múlt hét végi EFOTT fesztiválról jelentkezett a közösségi ­oldalain – írja a Magyar Nemzet. Érdekes, hogy a Momentum elnöke egy múlt heti interjúban arról beszélt: reá­lis esélye van az előválasztás második fordulójába kerülni, annak ellenére, hogy a kutatások rendre hátrébb sorolják a baloldali miniszterelnök-jelöltek versenyé­ben. Fekete-Győr népszerűtlenségének az egyik indoka éppen a kommunikációs hibák halmozása lehet. Ilyeneket szép számmal találni a politikus múltjában.

Milyen táska?!

Az elmúlt napokban az egész világot, így a magyar politika szereplőit is az Afganisztánban történtek tartották lázban. Fekete-Győr András hétfőn este a Facebook-oldalán tette közzé gondolatait a témában, amihez egy szerkesztett képet is mellékelt, aminek a lényege, hogy

a Momentum elnöke szerint az Orbán-kormány tagjai örülnek a tálibok afganisztáni győzelmének.

A baloldali politikus bejegyzésében úgy fogalmazott: „Vannak, akik ilyenkor is képesek örülni. Akik az emberi gonoszság ilyen szintjére voltak képesek eljutni. Ők alkotják a mai Fidesz-kormány gerincét.”

Fekete-Győr számára hamar nyilvánvalóvá vált, hogy bakot lőtt a bejegyzéssel, mivel mind a kép, mind pedig a poszt fent idézett sora is eltűnt, amit aztán a kommentelők szóvá is tettek. Többen úgy vélték, hogy a Momentum kormányfőjelöltje túl messzire ment, amit nem csupán kormánypárti, hanem baloldali kommentelők, sőt párthívei is megjegyeztek. Az, hogy a közösségimédia-oldalakon történő kommunikáció problémákat okoz Fekete-Győrnek, az is bizonyítja, hogy

a hétvégén rendezett EFOTT fesztiválon különös Facebook-sztorit osztott meg a politikus, amiben azt közölte: „B…szatáskát jól megpakoltuk tegnap, ezért kis csúszással jönnek a sztorik”.

Álomgyilkosságok

A baloldali előválasztásra készülő Fekete-Győr múlt héten a bulizás mellett hivatalosan is pártja miniszterelnök-jelöltje lett, az esélyeit pedig kedvezőnek tartja, még annak ellenére is, hogy a kutatások rendre alacsonyan mérik a támogatottságát. A Momentum elnöke az Azonnalinak nyilatkozva elmondta: a kampányban minden miniszterelnök-aspiráns múltjából előkerülhetnek korábban nem ismert ügyek – az övéből is, csak a többieknek „nagyobb a múltja”.

Amit eddig tudni lehet Fekete-Győr András múltjáról, azok aligha javítják az esélyeit, amennyiben újabb kínos esetek látnak napvilágot, akkor végképp búcsút inthet a miniszterelnöki ambícióinak.

Emlékezetes, hogy Fekete-Győr András és a Momentum a Nolimpia kampánnyal robbant be a köztudatba, amivel megtorpedózták a 2024-es budapesti ötkarikás játékok tervét. A napokban Orbán Viktor miniszterelnök úgy nyilatkozott: nem elképzelhetetlen, hogy Magyarországon egyszer olimpiát rendezzenek. A kormányfő megszólalására reagált Fekete-Győr is, aki szerint ez megtörténhet, ha a Momentum kerül hatalomra, ami visszásnak tűnik a korábbi, olimpiaellenes kampány fényében.

Ellenszélben

Amióta a Momentum feltűnt a színen, a párt elnöke többször is bizonyította, hogy nem számít neki a magyar emberek véleménye. Miután a kormány népszavazást kezdeményezett a gyermekvédelem kérdésében, a Momentum bejelentette, hogy kormányra kerülve eltörölnék a megfogalmazásuk szerint „homofóbtörvényt”. Míg Fekete-Győr korábban kijelentette: a Momentum a legfőbb garanciája annak, hogy az LMBTQ-közösségek egyenlő jogokkal rendelkezzenek Magyarországon.

A migráció ügyében is a magyar emberek véleményével szemben foglalt állást Fekete-Győr, amikor egy ­2019-es interjúban hazánk megbüntetését szorgalmazta, amiért Magyarország nemet mondott az illegális bevándorlásra.

A balliberális pártvezető akkor elmondta: extra pénzt fizettetne Magyarországgal, amennyiben nem fogad be migránsokat.

A bevándorlókkal ellentétben Fekete-Győr számára a határon túli magyarok nem fontosak, amit az is bizonyít, amikor 2019 novemberében a román elnökválasztás kampányában a liberális pártszövetség jelöltjét biztosította támogatásáról az RMDSZ-es Kelemen Hunorral szemben.

Figyelemre méltó volt, hogy a koronavírus-járvány hazai megjelenésekor Fekete-Győr András tanúbizonyságot tett arról is, hogy a bajba jutott magyar emberek helyett a bankok érdekei az elsődlegesek számára. A pártelnök akkor egy interjúban a hitelmoratórium bevezetésére reflektálva a bankok bevételkiesése miatt aggódott.

Magyarország történelmének egy sötét korszakát idézte fel a Momentum vezetője, amikor arról beszélt, hogy egy „felcsúti per” során szeretné elszámoltatni a Fidesz-KDNP tagjait,

illetve minden, a kormánypárttal összefüggésbe hozható vagy azzal szimpatizáló személyt, amivel a baloldali politikusnak a célja egy „új rendszerváltás”.

Borítókép: Fekete-Győr András, a Momentum elnöke kijön a szavazófülkéből az önkormányzati választáson a II. kerületi Bem József téri 1-es számú gondozási központban kialakított 66-os számú szavazókörben 2019. október 13-án