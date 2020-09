Magabiztosan nyert Soós Zoltán Marosvásárhelyen

Húszéves román városvezetést vált a teljes erdélyi magyar politikai paletta támogatását élvező jelölt.

A függetlenként induló, de a teljes erdélyi magyar politikai paletta támogatását élvező múzeumigazgató sikerét túlzás nélkül lehet történelmi fordulatként értékelni. Húsz évig volt a város élén az időközben több román párt színeit is képviselő Dorin Florea, őt váltja most a történész – írja a Magyar Nemzet.

Az egyetlen magyar polgármesterjelölt mellett tizenkét román indult a városvezetői pozícióért az egyfordulós választáson, de Florea immár nem volt közöttük. Az expolgármester megcsappant szavazótáborát, tanácsadója s jobbkeze, Claudiu Maior célozta meg. Ahogyan Maiornak, úgy a többi jelöltnek sem volt érdeke a magyarellenes hangulatkeltés, hiszen tisztában voltak azzal, hogy magyar szavaztok nélkül nincs győzelmi esélyük. Marosvásárhelyen a részvételi arány közel ötvenszázalékos volt.

Csalástól is tartottak

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) köreiben csalástól is tartottak. Négy évvel ezelőtt meglepően sok érvénytelen szavazat volt, ez is hozzájárult Florea alig több mint ezervoksos sikeréhez Soóssal szemben. Szombaton este néhány óráig szünetelt a közvilágítás a város több részén, számos szavazóhelyiség környékén sem volt áram. Soós Zoltán kampánystábjából arra hívták fel a figyelmet, hogy 2016-ban is hasonló történt a szavazás előtti napon.

A választás napján ugyanakkor a rendőrség nagyon határozottan lépett fel minden szavazással kapcsolatos rendellenesség estében.

Romániában negyvenhat százalékos részvételi arány mellett zajlott az önkormányzati megmérettetés. Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője a szövetség kolozsvári elnöki hivatalában berendezett eredményváróján a Krónika kérdésére elmondta, a becsült magyar részvétel 44,6 százalékos. Közölte, a nap folyamán felzárkóztak a magyar közösségek, viszont például a Székelyföldön alacsony maradt a részvétel az országos adatokhoz képest.

A Bukarestben készített exit poll felmérések szerint Nicușor Dan, a kormányzó Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség közös jelöltje nyerte a bukaresti főpolgármester-választást, 47 százalékos eredménnyel. Gabriela Firea jelenlegi főpolgármesternek, az ellenzéki szociáldemokraták jelöltjének 39 százalékot mértek. Elemzők szerint a bukaresti eredmény fontos előrejelzésként értékelhető a december 6-án esedékes parlamenti választásokkal kapcsolatban.