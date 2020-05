Független vizsgálat indul a WHO szerepének tisztázására

A felülvizsgálat célja, hogy javítani lehessen a világjárványok megelőzése, az azokra való felkészülés és reagálás lehetőségein.

A Genfből szervezett virtuális WHO-közgyűlés második napján az Európai Unió által benyújtott, konszenzussal elfogadott dokumentum szerint „minél előbb (…) el kell kezdeni a WHO által a világjárvánnyal szemben koordinált nemzetközi fellépés pártatlan, független és teljes körű felülvizsgálatának folyamatát”, hogy javítani lehessen a világjárványok megelőzése, az azokra való felkészülés és reagálás lehetőségein.

A határozat szerint a koronavírus elleni minden új oltást és kezelést „globális prioritásként” olcsón elérhetővé kell tenni a világ számára. A határozat univerzális, megfelelő időben történő és méltányos hozzáférést és igazságos elosztást irányoz elő a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-betegség elleni harchoz szükséges egészségügyi termékeket illetően.

A WHO tagállamai felszólították a gyógyszeripart és más, a kutatásban és fejlesztésben részt vevő cégeket, hogy a szabadalmaikat osszák meg és helyezzék közös alapba.

Az Egyesült Államok nem akadályozta meg a határozat konszenzusos elfogadását. A WHO szerepének tisztázására vonatkozó rendelkezést támogatta, de elhatárolódott a határozatnak a szellemi tulajdonra vonatkozó kitételeitől.

Egy ilyen megfogalmazás rossz üzenetet küldene az újítóknak, akik létfontosságúak az egész világ számára szükséges megoldások megtalálásában – olvasható az amerikai közleményben.

Az olasz kormányfő a közgyűlés ülésén kijelentette, hogy derűlátó a világjárvány következő szakaszát illetően, miután országa enyhített a járvány megfékezésére hozott korlátozásokon.

„Derűlátással és felelősségérzettel lépünk ebbe a szakaszba” – hangsúlyozta beszédben Giuseppe Conte. Tudjuk, hogy a harcunknak még koránt sincs vége„.

A határozat elfogadása után röviddel Conte kiemelte: a globális egészséget közös prioritásnak kell tekinteni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a virtuális ülésen hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés fontosságát a világjárvány idején.

”A legnagyobb bátorság csapatban játszani„ – szögezte van der Leyen, megjegyzését nyilvánvalóan az Egyesült Államoknak címezve, amely azzal fenyegetőzött, hogy kilép a WHO-ból.

Donald Trump Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszhoz, WHO főigazgatójához intézett levélben megismételte azokat az okokat, amelyek miatt április 14-én felfüggesztette az ENSZ-szervezet támogatásának folyósítását, és leszögezte, hogy ha harminc napon belül a WHO nem mutat fel érzékelhető változást a munkájában, akkor Washington a hozzájárulása átmeneti felfüggesztését véglegesre változtatja és átgondolja WHO-tagságát is.

Az Egyesült Államok, amelyből a legtöbb koronavírusos fertőzöttet (több mint 1,5 millió) és halálesetet (több mint 90 ezer) jelentették, a WHO-t vádolja ”számos ember haláláért„, amiért a Kína által szolgáltatott információkban megbízva szerinte nem megfelelően kezelte a járványt. Az Egyesült Államok 400 és 500 millió dollár közötti összeggel járul hozzá a WHO éves 300 milliárd dolláros költségvetéséhez.

Kína, amely hétfőn a közgyűlés ülésén 2 milliárd dolláros támogatást ajánlott fel a fejlődő országok megsegítésére, azzal vágott vissza, hogy Trump így akarja kivonni magát a WHO-val szembeni kötelezettségei alól.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a közgyűlésben mondott beszédében közölte, hogy a szervezet továbbra is vezetni fogja a koronavírus-világjárvány elleni harcot. Köszönetet mondott, amiért sok tagállam támogatását és szolidaritását fejezte a kétnapos éves miniszteri szintű közgyűlésen.

Üdvözölte az Európai Unió benyújtotta határozattervezet elfogadását, amely egyebek mellett rendelkezik a WHO szerepének tisztázásáról. ”Bárki másnál jobban kívánjuk a felelősségre vonhatóságot„ – szögezte le. Tedrosz nem említette Trump levelét.

A SARS-CoV-2 nevű vírus tavaly decemberi kínai megjelenése óta több mint 4,82 millió embert fertőzött meg, több mint 318 ezer ember meghalt a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. A vírus okozta Covid-19-betegségből közel 1,8 millióan gyógyultak fel.